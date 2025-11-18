https://ria.ru/20251118/sud-2055606015.html
Суд арестовал сотрудника ЧОО за участие в террористической организации
Суд арестовал сотрудника ЧОО за участие в террористической организации - РИА Новости, 18.11.2025
Суд арестовал сотрудника ЧОО за участие в террористической организации
Суд в Москве отправил в СИЗО сотрудника частной охранной фирмы по обвинению в участии в деятельности террористической организации, говорится в судебных... РИА Новости, 18.11.2025
Суд арестовал сотрудника ЧОО за участие в террористической организации
Суд в Москве арестовал сотрудника ЧОО за участие в террористической организации
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Суд в Москве отправил в СИЗО сотрудника частной охранной фирмы по обвинению в участии в деятельности террористической организации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что столичный суд в середине ноября отправил в СИЗО Хакима Шихсефиева, работающего охранником в частной охранной организации (ЧОО) "Спец-Групп". Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России
признана террористической, и грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, подчеркивается в материалах.
Как указывал следователь в ходатайстве об аресте мужчины, на свободе Шихсефиев может "продолжить заниматься преступной деятельностью, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе путем уничтожения недобытых до настоящего времени следствием доказательств по иным возможным эпизодам его преступной деятельности", указано в документах.
Из материалов также следует, что до ареста в рамках уголовного дела Шихсефиев был подвергнут административному аресту за мелкое хулиганство, это произошло 14 октября. Мужчина, как установил суд, около столичного ресторана демонстративно нарушал общественный порядок, тишину и покой граждан, а именно громко кричал, выражался нецензурной бранью. Шихсефиев вину в совершении правонарушения признал, сообщается в материалах. Спустя 10 дней он получил еще одно административное наказание за аналогичное правонарушение, подробности в материалах не приводятся.
В ноябре Шихсефиева внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
, там говорится, что он является 22-летним уроженцем Дагестана
.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий ЧОО "Спец-Групп".