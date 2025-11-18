Рейтинг@Mail.ru
03:05 18.11.2025
Суд арестовал сотрудника ЧОО за участие в террористической организации
Суд арестовал сотрудника ЧОО за участие в террористической организации
2025-11-18T03:05:00+03:00
2025-11-18T03:05:00+03:00
происшествия
россия
республика дагестан
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
республика дагестан
происшествия, россия, республика дагестан, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Суд в Москве отправил в СИЗО сотрудника частной охранной фирмы по обвинению в участии в деятельности террористической организации, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что столичный суд в середине ноября отправил в СИЗО Хакима Шихсефиева, работающего охранником в частной охранной организации (ЧОО) "Спец-Групп". Ему предъявлено обвинение в участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической, и грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, подчеркивается в материалах.
Суд арестовал экс-главу округа Калининградской области
Вчера, 18:58
Как указывал следователь в ходатайстве об аресте мужчины, на свободе Шихсефиев может "продолжить заниматься преступной деятельностью, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, в том числе путем уничтожения недобытых до настоящего времени следствием доказательств по иным возможным эпизодам его преступной деятельности", указано в документах.
Из материалов также следует, что до ареста в рамках уголовного дела Шихсефиев был подвергнут административному аресту за мелкое хулиганство, это произошло 14 октября. Мужчина, как установил суд, около столичного ресторана демонстративно нарушал общественный порядок, тишину и покой граждан, а именно громко кричал, выражался нецензурной бранью. Шихсефиев вину в совершении правонарушения признал, сообщается в материалах. Спустя 10 дней он получил еще одно административное наказание за аналогичное правонарушение, подробности в материалах не приводятся.
В ноябре Шихсефиева внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, там говорится, что он является 22-летним уроженцем Дагестана.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий ЧОО "Спец-Групп".
Суд заочно арестовал напавшего на баскетболиста ЦСКА в Раменском
Вчера, 14:45
 
Заголовок открываемого материала