Палата представителей приняла проект о публикации данных по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект, обязывающий Минюст опубликовать материалы уголовного дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.

В поддержку "Акта о прозрачности материалов Эпштейна " проголосовали 427 конгрессменов, против — один член палаты представителей. Теперь законопроект отправят на рассмотрение в сенат.

Документ требует от Министерства юстиции США опубликовать в доступном для изучения и скачивания формате все незасекреченные записи, документы, переписки и материалы следствия, которые имеют отношение к расследованию и судебному разбирательству по делу покойного финансиста.

Кроме этого, он предписывает властям раскрыть имена государственных служащих, которые фигурировали в деле Эпштейна, но разрешает удержать определенную информацию, включая персональные данные жертв, а также материалы, которые бы поставили под угрозу действующее федеральное расследование.

Президент США Дональд Трамп на фоне подозрений в связях с Эпштейном долгое время выступал против этой законодательной инициативы и подвергал жесткой критике поддерживающих ее однопартийцев. В понедельник американский лидер передумал и призвал республиканцев проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, заявив, что его партии скрывать нечего. Он также пообещал подписать законопроект в случае его принятия конгрессом.

Даже после подписания документа президентом Минюст будет ограничен в возможности опубликовать полную информацию по делу Эпштейна. Ранее суды в Нью-Йорке Флориде отказали министерству в запросах на раскрытие показаний свидетелей, проходивших по делу финансиста, а также данных перед большим жюри присяжных под предлогом защиты безопасности жертв, их приватности и достоинства.

Дело Эпштейна

Общественный интерес к нему вновь возник после того, как администрация Трампа не смогла представить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.