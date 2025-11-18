https://ria.ru/20251118/ssha-2055813520.html
Конгрессвумен Грин объяснила, в чем разница между патриотом и предателем
Конгрессвумен Грин объяснила, в чем разница между патриотом и предателем - РИА Новости, 18.11.2025
Конгрессвумен Грин объяснила, в чем разница между патриотом и предателем
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин после обвинений в предательстве со стороны американского лидера Дональда Трампа объяснила, в чем,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T18:07:00+03:00
2025-11-18T18:07:00+03:00
2025-11-18T18:07:00+03:00
в мире
сша
марджори тейлор грин
дональд трамп
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6babb6e3613cdc8fac02385d03161c46.jpg
https://ria.ru/20251117/ssha-2055569159.html
https://ria.ru/20251117/tramp-2055360806.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_40f696d614fbe0b700da0d839209a85a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, марджори тейлор грин, дональд трамп, джеффри эпштейн
В мире, США, Марджори Тейлор Грин, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн
Конгрессвумен Грин объяснила, в чем разница между патриотом и предателем
Грин объяснила, в чем заключается разница между патриотом и предателем
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин после обвинений в предательстве со стороны американского лидера Дональда Трампа объяснила, в чем, по ее мнению, заключается разница между патриотом и предателем.
Ранее Трамп назвал свою бывшую соратницу Грин предателем США и "разглагольствующей сумасшедшей". Реакция президента последовала на призывы Грин обнародовать материалы дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна и упрек в адрес главы Белого дома, что он уделяет больше времени международной политике, чем внутренней.
“Позвольте мне рассказать вам, кто такой предатель. Предатель - это американец, который служит другим странам и себе. Патриот - это американец, который служит Соединенным Штатам Америки и американцам”, - заявила Грин журналистам у Капитолия.
Республиканка добавила, что годами поддерживала Трампа, боролась за него и его политику, а также отдала ему свою преданность, но при этом ничего не должна главе Белого дома.
“А он назвал меня предателем за то, что я поддержала этих женщин”, - добавила Грин, указав на жертв преступлений Эпштейна.
Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама республиканская конгрессвумен эти планы отрицает.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа на фоне подозрений о связях президента с финансистом, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.