Конгрессвумен Грин объяснила, в чем разница между патриотом и предателем

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин после обвинений в предательстве со стороны американского лидера Дональда Трампа объяснила, в чем, по ее мнению, заключается разница между патриотом и предателем.

Ранее Трамп назвал свою бывшую соратницу Грин предателем США и "разглагольствующей сумасшедшей". Реакция президента последовала на призывы Грин обнародовать материалы дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна и упрек в адрес главы Белого дома, что он уделяет больше времени международной политике, чем внутренней.

“Позвольте мне рассказать вам, кто такой предатель. Предатель - это американец, который служит другим странам и себе. Патриот - это американец, который служит Соединенным Штатам Америки и американцам”, - заявила Грин журналистам у Капитолия.

Республиканка добавила, что годами поддерживала Трампа, боролась за него и его политику, а также отдала ему свою преданность, но при этом ничего не должна главе Белого дома.

“А он назвал меня предателем за то, что я поддержала этих женщин”, - добавила Грин, указав на жертв преступлений Эпштейна.

Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама республиканская конгрессвумен эти планы отрицает.