Конгрессвумен Грин объяснила, в чем разница между патриотом и предателем - РИА Новости, 18.11.2025
18:07 18.11.2025
Конгрессвумен Грин объяснила, в чем разница между патриотом и предателем
Конгрессвумен Грин объяснила, в чем разница между патриотом и предателем - РИА Новости, 18.11.2025
Конгрессвумен Грин объяснила, в чем разница между патриотом и предателем
Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин после обвинений в предательстве со стороны американского лидера Дональда Трампа объяснила, в чем,... РИА Новости, 18.11.2025
Конгрессвумен Грин объяснила, в чем разница между патриотом и предателем

Грин объяснила, в чем заключается разница между патриотом и предателем

ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин после обвинений в предательстве со стороны американского лидера Дональда Трампа объяснила, в чем, по ее мнению, заключается разница между патриотом и предателем.
Ранее Трамп назвал свою бывшую соратницу Грин предателем США и "разглагольствующей сумасшедшей". Реакция президента последовала на призывы Грин обнародовать материалы дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна и упрек в адрес главы Белого дома, что он уделяет больше времени международной политике, чем внутренней.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Конгрессвумен Грин получила угрозы убийством по электронной почте
17 ноября, 20:15
“Позвольте мне рассказать вам, кто такой предатель. Предатель - это американец, который служит другим странам и себе. Патриот - это американец, который служит Соединенным Штатам Америки и американцам”, - заявила Грин журналистам у Капитолия.
Республиканка добавила, что годами поддерживала Трампа, боролась за него и его политику, а также отдала ему свою преданность, но при этом ничего не должна главе Белого дома.
“А он назвал меня предателем за то, что я поддержала этих женщин”, - добавила Грин, указав на жертв преступлений Эпштейна.
Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама республиканская конгрессвумен эти планы отрицает.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа на фоне подозрений о связях президента с финансистом, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп считает, что жизни его бывшей сторонницы Грин ничего не угрожает
17 ноября, 03:27
 
