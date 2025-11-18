СМИ узнали цель поездки Зеленского в Турцию

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский едет в Турцию для того, чтобы "вернуть" США к усилиям по урегулированию украинского конфликта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника.
"Зеленский встретится с (президентом Турции. — Прим. ред.) Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где его "главная цель — это снова привлечь американцев" к усилиям по мирному урегулированию", — говорится в материале агентства.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.