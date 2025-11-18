Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали цель поездки Зеленского в Турцию
13:22 18.11.2025 (обновлено: 16:07 18.11.2025)
СМИ узнали цель поездки Зеленского в Турцию
Владимир Зеленский едет в Турцию для того, чтобы "вернуть" США к усилиям по урегулированию украинского конфликта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на...
в мире
россия
украина
турция
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
россия
украина
турция
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский едет в Турцию для того, чтобы "вернуть" США к усилиям по урегулированию украинского конфликта, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на украинского чиновника.
Ранее Зеленский на фоне предстоящего визита в Турцию заявил, что хочет активизировать переговоры по урегулированию на Украине и возобновить обмен пленными.
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 11:28
"Зеленский встретится с (президентом Турции. — Прим. ред.) Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где его "главная цель — это снова привлечь американцев" к усилиям по мирному урегулированию", — говорится в материале агентства.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Четвертый рейх против виртуальной Украины: Берлин разозлен Зеленским
Вчера, 08:00
 
