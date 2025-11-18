Политологу Маркову* грозит первый иноагентский штраф

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал протокол на политолога Сергея Маркова* (иноагент) по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Часть 1 этой статьи вводит ответственность за деятельность в качестве иноагента лица, официально им не признанного. Максимальная санкция по ней для граждан - 50 тысяч рублей.