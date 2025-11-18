https://ria.ru/20251118/shtraf-2055745084.html
Политологу Маркову* грозит первый иноагентский штраф
Политологу Маркову* грозит первый иноагентский штраф - РИА Новости, 18.11.2025
Политологу Маркову* грозит первый иноагентский штраф
Останкинский суд Москвы зарегистрировал протокол на политолога Сергея Маркова* (иноагент) по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сказано в... РИА Новости, 18.11.2025
сергей марков
общество
Политологу Маркову* грозит первый иноагентский штраф
На политолога Маркова зарегистрировали протокол по статье об иноагентах
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал протокол на политолога Сергея Маркова* (иноагент) по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Зарегистрировано дело о совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП", - сказано в материалах.
Дата рассмотрения протокола пока не назначена.
Часть 1 этой статьи вводит ответственность за деятельность в качестве иноагента лица, официально им не признанного. Максимальная санкция по ней для граждан - 50 тысяч рублей.
