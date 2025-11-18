Рейтинг@Mail.ru
Политологу Маркову* грозит первый иноагентский штраф
15:17 18.11.2025
Политологу Маркову* грозит первый иноагентский штраф
Останкинский суд Москвы зарегистрировал протокол на политолога Сергея Маркова* (иноагент) по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сказано в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:17:00+03:00
2025-11-18T15:17:00+03:00
сергей марков
общество
https://ria.ru/20251116/inoagent-2055244968.html
сергей марков, общество
Сергей Марков, Общество
Политолог Сергей Марков
Политолог Сергей Марков. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал протокол на политолога Сергея Маркова* (иноагент) по статье о нарушении порядка деятельности иноагента, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Зарегистрировано дело о совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП", - сказано в материалах.
Дата рассмотрения протокола пока не назначена.
Марков* был внесен в реестр иноагентов 22 августа.
Часть 1 этой статьи вводит ответственность за деятельность в качестве иноагента лица, официально им не признанного. Максимальная санкция по ней для граждан - 50 тысяч рублей.
*Лицо, признанное иноагентом
Юрий Дудь* - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Прокурор рассказал, почему Дудь* не указывал в публикациях плашку иноагента
16 ноября, 04:00
 
Сергей МарковОбщество
 
 
