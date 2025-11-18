Рейтинг@Mail.ru
В Москве главы правительств стран ШОС приняли совместное коммюнике
13:57 18.11.2025 (обновлено: 15:46 18.11.2025)
В Москве главы правительств стран ШОС приняли совместное коммюнике
В Москве главы правительств стран ШОС приняли совместное коммюнике - РИА Новости, 18.11.2025
В Москве главы правительств стран ШОС приняли совместное коммюнике
Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества приняли совместное коммюнике по итогам встречи в Москве. РИА Новости, 18.11.2025
россия, михаил мишустин, шос, казахстан, москва, олжас бектенов, в мире
Россия, Михаил Мишустин, ШОС, Казахстан, Москва, Олжас Бектенов, В мире
В Москве главы правительств стран ШОС приняли совместное коммюнике

Главы правительств стран ШОС приняли коммюнике по итогам встречи в Москве

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества приняли совместное коммюнике по итогам встречи в Москве.
"Важно, что все государства подтвердили настрой, готовы добиваться укрепления ШОС как ведущего международного объединения для совместной работы в экономике, торговле, в безопасности, в гуманитарной сфере. Уверен, что принятые нами сегодня решения придадут новый импульс наращиванию торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, принятые на заседании решения создадут условия для запуска новых совместных проектов в интересах развития национальных экономик и повышения благосостояния граждан стран — участниц организации.
"В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя", — отметил глава правительства.
Мишустин добавил, что они могут укрепить сотрудничество в области науки и образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма и спорта, ИИ, инноваций, платформенной экономики, космических технологий и климатической повестки.
Со своей стороны, премьер Казахстана Олжас Бектенов подчеркнул, что создание Банка развития ШОС станет значимой мерой для стимулирования инвестиций. Заместитель генсекретаря объединения Т. Р. Мидхун добавил, что встреча прошла успешно, стороны выработали решения для укрепления сотрудничества.
Заседание Совета премьеров ШОС проходило 17-18 ноября и стало завершающим мероприятием российского председательства в 2024-2025 годах.

ШОС объединяет десять государств — Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

Россия Михаил Мишустин ШОС Казахстан Москва Олжас Бектенов В мире
 
 
