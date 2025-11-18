В Москве главы правительств стран ШОС приняли совместное коммюнике

«

"Важно, что все государства подтвердили настрой, готовы добиваться укрепления ШОС как ведущего международного объединения для совместной работы в экономике, торговле, в безопасности, в гуманитарной сфере. Уверен, что принятые нами сегодня решения придадут новый импульс наращиванию торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин.