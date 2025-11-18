https://ria.ru/20251118/shkolniki-2055785827.html
Российские школьники завоевали 10 медалей на олимпиаде в Бангладеш
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Российские школьники завоевали 10 медалей на международной астрономической олимпиаде в Бангладеш, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Международная астрономическая олимпиада проходила с 6 по 17 ноября в Республике Бангладеш.
"Наши ребята завоевали 5 золотых, 5 серебряных медалей. Такой результат не только подкрепляет прошлогодний успех, но и подтверждает высокий уровень отечественной системы подготовки юных талантов", - сказал Чернышенко
, слова которого приводит его аппарат.
Для ребят из России
состязание является тренировочным. В состав участников вошли победители и призеры всероссийской олимпиады школьников – перспективные кандидаты в основную сборную России по астрономии.
Международная астрономическая олимпиада проводится с 1996 года. Она состоит из теоретического, практического и наблюдательного туров. По итогам турнира в 2024 году сборная России завоевала пять золотых и пять серебряных медалей.