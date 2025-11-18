Правительство поручило представить предложения по закупкам рыбы для школ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ поручил Минсельхозу совместно с другими ведомствами к 5 марта 2026 года представить предложения по росту объема закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания, говорится в сообщении на сайте правительства.