09:37 18.11.2025
Правительство поручило представить предложения по закупкам рыбы для школ
Правительство поручило представить предложения по закупкам рыбы для школ
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
общество
экономика
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), общество, экономика
Правительство поручило представить предложения по закупкам рыбы для школ

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ поручил Минсельхозу совместно с другими ведомствами к 5 марта 2026 года представить предложения по росту объема закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания, говорится в сообщении на сайте правительства.
"Так, Минсельхозу, Минфину, Минпросвещения, Минздраву, Росрезерву, Роспотребнадзору и ряду других федеральных ведомств поставлена задача к 5 марта 2026 года представить в Правительство предложения по увеличению объемов закупок рыбной продукции для государственных и муниципальных нужд, в том числе для школьного питания и системы здравоохранения", - говорится в сообщении.
Путин: россияне пока едят недостаточно рыбы и морепродуктов - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин оценил уровень потребления рыбы и морепродуктов россиянами
29 октября, 13:43
 
