ВСМ Москва-Адлер сократит дорогу до Черного моря до семи часов

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) на юг сократит время в пути от Москвы до Черного моря до 7 часов 50 минут вместо нынешних 23 часов, говорится в материалах РЖД, которые изучило РИА Новости.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.