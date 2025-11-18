Рейтинг@Mail.ru
ВСМ Москва-Адлер сократит дорогу до Черного моря до семи часов
11:36 18.11.2025 (обновлено: 12:39 18.11.2025)
ВСМ Москва-Адлер сократит дорогу до Черного моря до семи часов
москва
россия
адлер
михаил мишустин
ржд
Новости
москва, россия, адлер, михаил мишустин, ржд
Москва, Россия, Адлер, Михаил Мишустин, РЖД
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) на юг сократит время в пути от Москвы до Черного моря до 7 часов 50 минут вместо нынешних 23 часов, говорится в материалах РЖД, которые изучило РИА Новости.
"ВСМ "Юг": Москва - Адлер…. Проект ВСМ Москва - Адлер является одной из самых амбициозных транспортных инициатив России. Линия протяжённостью более 1 500 километров позволит добраться из столицы до курортов Причерноморья за 7 часов 50 минут вместо нынешних 23 часов", - говорится в презентации РЖД, показанной в рамках форума "Транспорт России".
Указано, что по плану поезда ВСМ будут мчаться со скоростью до 400 километров в час, делая остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Ставрополе, Туапсе, Сочи и других городах.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин осенью говорил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысяч километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Время в пути по ВСМ Москва-Екатеринбург сократится до 6,5-8 часов
