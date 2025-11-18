https://ria.ru/20251118/rossija-2055631616.html
Россия в сентябре втрое сократила экспорт палладия в ЕС
Россия в сентябре втрое сократила экспорт палладия в ЕС - РИА Новости, 18.11.2025
Россия в сентябре втрое сократила экспорт палладия в ЕС
Россия в сентябре этого года почти втрое снизила объем поставок палладия в Евросоюз, до минимума за четыре месяца, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T09:03:00+03:00
2025-11-18T09:03:00+03:00
2025-11-18T09:03:00+03:00
экономика
россия
юар
сша
евростат
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533398_0:108:3258:1941_1920x0_80_0_0_262f854039febae04bdd358fef481c9d.jpg
https://ria.ru/20251103/stal-2052603323.html
россия
юар
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533398_264:0:2995:2048_1920x0_80_0_0_f414190c87da065f44db4a6b22fe2bf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, юар, сша, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, ЮАР, США, Евростат, Евросоюз
Россия в сентябре втрое сократила экспорт палладия в ЕС
Россия в сентябре до минимума сократила экспорт палладия в ЕС