Россия в сентябре втрое сократила экспорт палладия в ЕС
09:03 18.11.2025
Россия в сентябре втрое сократила экспорт палладия в ЕС
Россия в сентябре этого года почти втрое снизила объем поставок палладия в Евросоюз, до минимума за четыре месяца, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
экономика, россия, юар, сша, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, ЮАР, США, Евростат, Евросоюз
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСлиток палладия
© РИА Новости / Павел Лисицын
Слиток палладия. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре этого года почти втрое снизила объем поставок палладия в Евросоюз, до минимума за четыре месяца, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Так, в сентябре объемы импорта палладия Евросоюзом из России составили минимальные с мая 19,2 миллиона евро. Это в 2,5 раза меньше, чем в августе, и на 9% меньше, чем год назад.
По итогам трех кварталов этого года поставки также сократились: на 8%, до 248,4 миллиона евро.
Россия среди главных поставщиков палладия в ЕС в сентябре опустилась на третье место со второго. Кроме нее в топ-5 вошли ЮАР (46,4 миллиона евро), США (28,5 миллиона), Швейцария (18,3 миллиона) и Южная Корея (9,9 миллиона).
При этом внутри объединения единственным покупателем российского палладия по итогам месяца стала Италия. Также, в прошлом году, а еще в январе и марте этого года, его импортировала Германия.
Вице-канцлер Германии призвал запретить импорт в ЕС российской стали
3 ноября, 10:59
Вице-канцлер Германии призвал запретить импорт в ЕС российской стали
3 ноября, 10:59
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
