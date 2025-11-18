Россия нарастила поставки свинины в Казахстан почти вдвое

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия по итогам девяти месяцев 2025 года нарастила поставки свинины в Казахстан почти вдвое в годовом выражении, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики.

Активнее всего Казахстан импортирует из России мясо и пищевые субпродукты домашней птицы - доля такой продукции в поставках достигла 76,5%. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в денежном выражении поставки выросли на 17,6%, до 74 миллионов долларов.