Рада отложила рассмотрение проекта госбюджета на 2026 год

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины отложила на начало декабря рассмотрение проекта госбюджета на 2026 год, которое было запланировано на эту неделю, заявила во вторник депутат парламента Леся Забуренная.

В понедельник агентство РБК -Украина сообщало, что голосование по вопросу госбюджета Украины на 2026 год во втором чтении было убрано с повестки дня заседаний Верховной рады на фоне разногласий среди депутатов из-за коррупционного скандала в энергетике.

"На этой неделе бюджет не будет вынесен в Верховную раду. Он будет вынесен, скорее всего, на следующей неделе для рассмотрения в комитете, и, соответственно, в начале декабря будет рассматриваться в Верховной раде", – рассказала Забуренная в эфире телемарафона "Единые новости".

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро.