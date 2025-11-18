https://ria.ru/20251118/rada-2055716635.html
Рада отложила рассмотрение проекта госбюджета на 2026 год
Рада отложила рассмотрение проекта госбюджета на 2026 год - РИА Новости, 18.11.2025
Рада отложила рассмотрение проекта госбюджета на 2026 год
Верховная рада Украины отложила на начало декабря рассмотрение проекта госбюджета на 2026 год, которое было запланировано на эту неделю, заявила во вторник...
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Верховная рада Украины отложила на начало декабря рассмотрение проекта госбюджета на 2026 год, которое было запланировано на эту неделю, заявила во вторник депутат парламента Леся Забуренная.
В понедельник агентство РБК
-Украина сообщало, что голосование по вопросу госбюджета Украины
на 2026 год во втором чтении было убрано с повестки дня заседаний Верховной рады
на фоне разногласий среди депутатов из-за коррупционного скандала в энергетике.
"На этой неделе бюджет не будет вынесен в Верховную раду. Он будет вынесен, скорее всего, на следующей неделе для рассмотрения в комитете, и, соответственно, в начале декабря будет рассматриваться в Верховной раде", – рассказала Забуренная в эфире телемарафона "Единые новости".
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы - около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко
в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву
необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.