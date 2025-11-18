Рейтинг@Mail.ru
18:17 18.11.2025 (обновлено: 19:08 18.11.2025)
Путин встретился с главой МИД Индии
Путин встретился с главой МИД Индии
Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром. РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД Индии Субраманиамом Джайшанкаром.
Глава государства принял индийского министра в своем представительском кабинете в Кремле. Предыдущая беседа состоялась в августе, когда Джайшанкар прибыл в Москву для участия в 26-м заседании Межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Во встрече участвовали министр экономического развития Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, замглавы МИД Андрей Руденко, помощник президента Юрий Ушаков.
До этого Путин обсудил на переговорах с премьером Госсовета Китая Ли Цяном двустороннее сотрудничество. Он также принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС.
Заседание совета во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП в 2024-2025 годах.

Шанхайская организация сотрудничества объединяет десять государств: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.

