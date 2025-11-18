МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил КНР с успешным проведением пленума ЦК КПК, выразив уверенность в том, что все намеченные планы будут исполнены.
"Поздравляю всех китайских коллег с успешным проведением 4-го пленума ЦК КПК 20-го созыва в ходе которого были определены основные направления развития Китая на ближайшую пятилетку, до 2030 года. Мы уверены, что всё, что намечено, будет исполнено", - сказал глава государства в ходе встречи с премьером государственного совета КНР.
Ранее президент принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС. Позже глава государства отдельно встретился с Ли Цяном.
От российской стороны во встрече принимают участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, премьер Михаил Мишустин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Андрей Руденко.