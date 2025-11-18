Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил КНР с успешным проведением пленума ЦК КПК - РИА Новости, 18.11.2025
16:39 18.11.2025 (обновлено: 17:22 18.11.2025)
Путин поздравил КНР с успешным проведением пленума ЦК КПК
Президент РФ Владимир Путин поздравил КНР с успешным проведением пленума ЦК КПК, выразив уверенность в том, что все намеченные планы будут исполнены. РИА Новости, 18.11.2025
китай, россия, москва, владимир путин, ли цян, максим орешкин, шос, в мире
Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Ли Цян, Максим Орешкин, ШОС, В мире
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. 18 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. 18 ноября 2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил КНР с успешным проведением пленума ЦК КПК, выразив уверенность в том, что все намеченные планы будут исполнены.
Во вторник Путин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве.
Все намеченное Си Цзиньпином всегда исполняется, заявил Путин
Вчера, 16:38
"Поздравляю всех китайских коллег с успешным проведением 4-го пленума ЦК КПК 20-го созыва в ходе которого были определены основные направления развития Китая на ближайшую пятилетку, до 2030 года. Мы уверены, что всё, что намечено, будет исполнено", - сказал глава государства в ходе встречи с премьером государственного совета КНР.
Ранее президент принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС. Позже глава государства отдельно встретился с Ли Цяном.
От российской стороны во встрече принимают участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, премьер Михаил Мишустин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Андрей Руденко.
Премьер госсовета КНР передал Путину привет от Си Цзиньпина
Вчера, 16:37
 
КитайРоссияМоскваВладимир ПутинЛи ЦянМаксим ОрешкинШОСВ мире
 
 
