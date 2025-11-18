МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил КНР с успешным проведением пленума ЦК КПК, выразив уверенность в том, что все намеченные планы будут исполнены.

"Поздравляю всех китайских коллег с успешным проведением 4-го пленума ЦК КПК 20-го созыва в ходе которого были определены основные направления развития Китая на ближайшую пятилетку, до 2030 года. Мы уверены, что всё, что намечено, будет исполнено", - сказал глава государства в ходе встречи с премьером государственного совета КНР.