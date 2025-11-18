Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил создание банка данных ШОС в сфере промышленности - РИА Новости, 18.11.2025
15:56 18.11.2025
Путин оценил создание банка данных ШОС в сфере промышленности
Путин оценил создание банка данных ШОС в сфере промышленности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что создание банка данных Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере промышленности позволит нарастить масштабы... РИА Новости, 18.11.2025
экономика, россия, белоруссия, казахстан, владимир путин, михаил мишустин, александр турчинов, шос, снг, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Белоруссия, Казахстан, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Александр Турчинов, ШОС, СНГ, Евразийский экономический союз
Путин оценил создание банка данных ШОС в сфере промышленности

Путин: Банк данных ШОС позволит нарастить масштабы кооперации и производства

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что создание банка данных Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере промышленности позволит нарастить масштабы кооперации и производства.
"Создание такого инструмента (банка данных ШОС - ред.) позволит нарастить масштабы кооперации и в индустриальном секторе, поспособствует совместному развитию производственных мощностей, импортозамещению, внедрению новых технологий и цифровых инноваций, включая искусственный интеллект", - сказал глава государства в ходе встречи с главами делегаций Совета глав правительств государств-членов ШОС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин назвал общую цель членов ШОС
Вчера, 15:48
Встреча проходит в Кремле. В ней принимают участие премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Михаил Мишустин, Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мухаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.
Во встрече также участвует генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев. От российской стороны присутствуют замглавы МИД РФ Андрей Руденко, спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, национальный координатор РФ в ШОС Бахтиер Хакимов.
ШОС объединяет десять государств-членов: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин назвал секрет привлекательности ШОС
30 августа, 02:37
 
