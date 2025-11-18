Новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить свое имя, заявил Путин

https://ria.ru/20251118/putin-2055733903.html
Новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить свое гордое имя, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:51:00+03:00
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
Путин: Уверен, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя
Россия - единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов, подчеркнул президент.
