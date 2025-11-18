Рейтинг@Mail.ru
Новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить свое имя, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 18.11.2025 (обновлено: 14:56 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/putin-2055733903.html
Новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить свое имя, заявил Путин
Новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить свое имя, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2025
Новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить свое имя, заявил Путин
Новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить свое гордое имя, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:51:00+03:00
2025-11-18T14:56:00+03:00
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055759036_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_55ed5643f368f674ece5c8110bbbb1bc.jpg
https://ria.ru/20251118/putin-2055732716.html
https://ria.ru/20251118/putin-2055731259.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: Уверен, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя
Россия - единственная страна в мире, способная вести серийное производство надежных атомных ледоколов, подчеркнул президент.
2025-11-18T14:51
true
PT0M44S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055759036_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_530c5e1c28eb6c1a91184c3c027edfc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод
Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
Новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить свое имя, заявил Путин

Путин: ледокол «Сталинград» будет достойно носить свое гордое имя

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить свое гордое имя, заявил президент России Владимир Путин.
"Уверен, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя", - сказал Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видео-конференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин заявил о важности последовательно усиливать позиции России в Арктике
Вчера, 14:48
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 – самые большие и мощные в мире, их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Россия будет наращивать возможности ледокольного флота, заявил Путин
Вчера, 14:46
 
РоссияВладимир ПутинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Балтийский завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала