Раскрыта судьба Lada Kalina, на которой ездил Путин

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Автомобиль Lada Kalina, на котором президент России Владимир Путин ездил в 2010 году по трассе Хабаровск — Чита, выкупили дорожники, он стал талисманом качественных дорог России, заявил министр транспорта Андрей Никитин в интервью kp.ru.
"Она (Lada Kalina. — Прим. ред.) ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства", — сказал он.
По словам министра, развитие дорог остается одним из ключевых направлений транспортной политики, кроме того, продолжается развитие дорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке.
"Работает транспортный коридор, ради которого расширялся БАМ, создавался Восточный полигон, модернизируются порты Дальнего Востока. Там появились даже частные железные дороги", — рассказал Никитин.
В 2024 году руководитель Росавтодора Роман Новиков сообщил, что желтый автомобиль Lada Kalina, на котором президент России Владимир Путин ехал по трассе "Амур" в 2010 году, в среду открыл движение по новому участку автодороги "Сибирь".
