Раскрыта судьба Lada Kalina, на которой ездил Путин - РИА Новости, 18.11.2025
03:15 18.11.2025 (обновлено: 10:53 18.11.2025)
Раскрыта судьба Lada Kalina, на которой ездил Путин
Автомобиль Lada Kalina, на котором президент России Владимир Путин ездил в 2010 году по трассе Хабаровск — Чита, выкупили дорожники, он стал талисманом... РИА Новости, 18.11.2025
авто, россия, дальний восток, хабаровск, владимир путин, андрей никитин (политик), роман новиков, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Авто, Россия, Дальний Восток, Хабаровск, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Роман Новиков, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Автомобиль Lada Kalina, на котором президент России Владимир Путин ездил в 2010 году по трассе Хабаровск — Чита, выкупили дорожники, он стал талисманом качественных дорог России, заявил министр транспорта Андрей Никитин в интервью kp.ru.
"Она (Lada Kalina. — Прим. ред.) ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства", — сказал он.
Президент России Владимир Путин проводит совещание по видеосвязи по успешно реализуемым инвестиционным проектам в сфере промышленности - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Путин вспомнил свою поездку на Lada Aura
9 октября 2024, 21:21
По словам министра, развитие дорог остается одним из ключевых направлений транспортной политики, кроме того, продолжается развитие дорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке.
"Работает транспортный коридор, ради которого расширялся БАМ, создавался Восточный полигон, модернизируются порты Дальнего Востока. Там появились даже частные железные дороги", — рассказал Никитин.
В 2024 году руководитель Росавтодора Роман Новиков сообщил, что желтый автомобиль Lada Kalina, на котором президент России Владимир Путин ехал по трассе "Амур" в 2010 году, в среду открыл движение по новому участку автодороги "Сибирь".
Президент Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля Лада Искра в ходе посещения завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путину показали новую Lada Iskra
28 января, 18:18
 
