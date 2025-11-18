Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище
02:07 18.11.2025 (обновлено: 10:37 18.11.2025)
СМИ рассказали, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище
СМИ рассказали, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище
Агенты украинских спецслужб планировали убить секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, утверждает "Московский комсомолец". РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T02:07:00+03:00
2025-11-18T10:37:00+03:00
россия, сергей шойгу, московский комсомолец, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральная азия, происшествия
Россия, Сергей Шойгу, Московский комсомолец, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральная Азия, Происшествия

СМИ рассказали, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВходные ворота Троекуровского кладбища в Москве
Входные ворота Троекуровского кладбища в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Входные ворота Троекуровского кладбища в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Агенты украинских спецслужб планировали убить секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, утверждает "Московский комсомолец".
"(Организованная Киевом. — Прим. Ред.) диверсионная группа <...> готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу", — говорится в публикации.
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Обвиняемые в покушении на Соловьева были неонацистами, сообщил свидетель
Вчера, 15:07
В минувшую пятницу ФСБ сообщила о предотвращении убийства одного из высших должностных лиц на Троекуровском кладбище при посещении им могилы родственников.
Покушение готовили украинские спецслужбы. Для этого они завербовали нелегального мигранта из Центральной Азии, двоих ранее судимых наркозависимых россиян и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого за убийство и незаконный оборот оружия.
В ФСБ уточнили, что злоумышленники при подготовке убийства использовали закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру, управляемую из-за рубежа. У них изъяли средства связи, в которых нашли переписку в мессенджерах с сотрудником украинских спецслужб.
Как следует из документов Верховного суда Башкирии, Шамсов проходил по уголовному делу об убийстве бизнесмена в 2016 году.
Новые лица, причастные к попытке убийства митрополита Тихона, в следственном управлении - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В деле о покушении на митрополита Тихона появились новые фигуранты
12 ноября, 08:47
 
Россия, Сергей Шойгу, Московский комсомолец, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральная Азия, Происшествия
 
 
