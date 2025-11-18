СМИ рассказали, на кого готовилось покушение на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Агенты украинских спецслужб планировали убить секретаря Совбеза России Сергея Шойгу, утверждает "Московский комсомолец".
"(Организованная Киевом. — Прим. Ред.) диверсионная группа <...> готовила на Троекуровском кладбище покушение на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу", — говорится в публикации.
В минувшую пятницу ФСБ сообщила о предотвращении убийства одного из высших должностных лиц на Троекуровском кладбище при посещении им могилы родственников.
Покушение готовили украинские спецслужбы. Для этого они завербовали нелегального мигранта из Центральной Азии, двоих ранее судимых наркозависимых россиян и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого за убийство и незаконный оборот оружия.
В ФСБ уточнили, что злоумышленники при подготовке убийства использовали закамуфлированную под вазу с цветами видеокамеру, управляемую из-за рубежа. У них изъяли средства связи, в которых нашли переписку в мессенджерах с сотрудником украинских спецслужб.
Как следует из документов Верховного суда Башкирии, Шамсов проходил по уголовному делу об убийстве бизнесмена в 2016 году.