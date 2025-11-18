ВС России взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Благодаря освобождению Платоновки российские войска взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском, сообщило Минобороны.

Населенный пункт освободили военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск во время наступления на Северском направлении.

Пушилин также заявил на прошлой неделе об улучшении позиций армии в районе Красного Лимана, при этом противник перекинул туда серьезные резервы и старается удержаться в Ямполе.