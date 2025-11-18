Рейтинг@Mail.ru
ВС России взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 18.11.2025 (обновлено: 17:25 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/platonovka-2055793012.html
ВС России взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском
ВС России взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском - РИА Новости, 18.11.2025
ВС России взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском
Благодаря освобождению Платоновки российские войска взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:03:00+03:00
2025-11-18T17:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
красный лиман
россия
днр
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
андрей марочко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800270_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_77ac92863fd26c17f016e20a01401c3e.jpg
https://ria.ru/20251112/spetsoperatsiya-2054366152.html
северск
красный лиман
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Освобождение Платоновки в ДНР
Освобождение Платоновки в ДНР.
2025-11-18T17:03
true
PT1M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800270_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bb527c4fb3078c85339d107bd6af52db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северск, красный лиман, россия, днр, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Северск, Красный Лиман, Россия, ДНР, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
ВС России взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском

МО РФ: освобождение Платоновки дает контроль над дорогой Северск — Красный Лиман

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Благодаря освобождению Платоновки российские войска взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском, сообщило Минобороны.
«
"Освобождение села на северо-западе от Северска позволяет подразделениям ВС России полностью контролировать дорогу Северск — Красный Лиман, что лишает противника важного логистического маршрута, значительно затрудняя положение украинских войск в городе", — заявило ведомство.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Южная" освободили Платоновку в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили Платоновку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Южная" освободили Платоновку в ДНР

Министерство обороны России объявило о взятии Платоновки в понедельник.

Населенный пункт освободили военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск во время наступления на Северском направлении.
Уничтожение позиции ВСУ в тылу под Северском в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Российские разведчики провели успешную операцию в тылу ВСУ под Северском
12 ноября, 03:08
Северск находится на северо-востоке ДНР, недалеко от Славянска. По данным главы региона Дениса Пушилина, вооруженные силы наступают в городе, там идут бои. Как отмечал военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ несут значительные потери, пытаясь избежать окружения населенного пункта.
Пушилин также заявил на прошлой неделе об улучшении позиций армии в районе Красного Лимана, при этом противник перекинул туда серьезные резервы и старается удержаться в Ямполе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскКрасный ЛиманРоссияДНРБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Андрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала