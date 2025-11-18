ВС России взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Благодаря освобождению Платоновки российские войска взяли под контроль дорогу между Красным Лиманом и Северском, сообщило Минобороны.
«
"Освобождение села на северо-западе от Северска позволяет подразделениям ВС России полностью контролировать дорогу Северск — Красный Лиман, что лишает противника важного логистического маршрута, значительно затрудняя положение украинских войск в городе", — заявило ведомство.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Южная" освободили Платоновку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Южная" освободили Платоновку в ДНР
Министерство обороны России объявило о взятии Платоновки в понедельник.
Населенный пункт освободили военнослужащие 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск во время наступления на Северском направлении.
Северск находится на северо-востоке ДНР, недалеко от Славянска. По данным главы региона Дениса Пушилина, вооруженные силы наступают в городе, там идут бои. Как отмечал военный эксперт Андрей Марочко, ВСУ несут значительные потери, пытаясь избежать окружения населенного пункта.
Пушилин также заявил на прошлой неделе об улучшении позиций армии в районе Красного Лимана, при этом противник перекинул туда серьезные резервы и старается удержаться в Ямполе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18