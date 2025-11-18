https://ria.ru/20251118/peterburg-2055633046.html
В Петербурге к концу дня образуется снег высотой до пяти сантиметров
Снежный покров высотой до 5 сантиметров образуется в Санкт-Петербурге к концу дня во вторник, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 18.11.2025
общество
санкт-петербург
александр колесов
россия
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов, Россия
В Петербурге к концу вторника образуется снег высотой до 5 см
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Снежный покров высотой до 5 сантиметров образуется в Санкт-Петербурге к концу дня во вторник, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Температура воздуха в городе остается близкой к 0 градусов, и если когда перейдет на плюс, то эти плюс 0,5 градуса роли не сыграют. Над нашим регионом очень холодно, так что все осадки будут в виде снега. Так и рассчитываем на 2-5 сантиметров снега по территории Санкт-Петербурга
к концу сегодняшнего дня", – написал Колесов
в своем Telegram-канале.
Синоптик уточнил, что к центру Петербурга снег приблизится "в ближайшие пару часов", к середине дня его интенсивность увеличится.
По данным сайта Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в городе около одного градуса мороза, облачно.