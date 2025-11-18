На Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада. Архивное фото

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада

В Петербурге к концу дня образуется снег высотой до пяти сантиметров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Снежный покров высотой до 5 сантиметров образуется в Санкт-Петербурге к концу дня во вторник, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

"Температура воздуха в городе остается близкой к 0 градусов, и если когда перейдет на плюс, то эти плюс 0,5 градуса роли не сыграют. Над нашим регионом очень холодно, так что все осадки будут в виде снега. Так и рассчитываем на 2-5 сантиметров снега по территории Санкт-Петербурга к концу сегодняшнего дня", – написал Колесов в своем Telegram-канале.

Синоптик уточнил, что к центру Петербурга снег приблизится "в ближайшие пару часов", к середине дня его интенсивность увеличится.