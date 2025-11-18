Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге к концу дня образуется снег высотой до пяти сантиметров - РИА Новости, 18.11.2025
09:10 18.11.2025
В Петербурге к концу дня образуется снег высотой до пяти сантиметров
Снежный покров высотой до 5 сантиметров образуется в Санкт-Петербурге к концу дня во вторник, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 18.11.2025
2025
В Петербурге к концу дня образуется снег высотой до пяти сантиметров

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНа Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге во время снегопада. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Снежный покров высотой до 5 сантиметров образуется в Санкт-Петербурге к концу дня во вторник, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Температура воздуха в городе остается близкой к 0 градусов, и если когда перейдет на плюс, то эти плюс 0,5 градуса роли не сыграют. Над нашим регионом очень холодно, так что все осадки будут в виде снега. Так и рассчитываем на 2-5 сантиметров снега по территории Санкт-Петербурга к концу сегодняшнего дня", – написал Колесов в своем Telegram-канале.
Синоптик уточнил, что к центру Петербурга снег приблизится "в ближайшие пару часов", к середине дня его интенсивность увеличится.
По данным сайта Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в настоящее время в городе около одного градуса мороза, облачно.
Коммунальные службы убирают первый снег с трамвайных путей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Более 600 единиц техники продолжают убирать снег на улицах Петербурга
16 ноября, 14:46
 
Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
