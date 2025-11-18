Рейтинг@Mail.ru
05:36 18.11.2025
Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе
Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе
общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе

Онищенко: антибиотики не работают при гриппе

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Антибиотики не следует принимать при гриппе, так как они против него не работают, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Не надо никаких антибиотиков принимать просто так, потому что антибиотики против вируса не работают, вирус их не боится. Антибиотики назначаются только тогда, когда человек перенес заболевание или заболел, чтобы не было осложнений инфекционного порядка, связанных с тем, что на втором этапе вступают микробы, возникает всякого рода пневмония", - сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что антибиотики должен назначать только врач, делать это самим не следует.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Онищенко заявил о необходимости ревакцинации взрослых от кори
22 октября, 03:57
 
