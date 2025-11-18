https://ria.ru/20251118/onischenko-2055615792.html
Онищенко предостерег от приема антибиотиков при гриппе
Антибиотики не следует принимать при гриппе, так как они против него не работают, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T05:36:00+03:00
общество
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
