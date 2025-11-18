Рейтинг@Mail.ru
В США соберут срочный брифинг из-за "корабля пришельцев" 3I/ATLAS
18:05 18.11.2025 (обновлено: 23:20 18.11.2025)
В США соберут срочный брифинг из-за "корабля пришельцев" 3I/ATLAS
NASA проведет брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS, который называют "инопланетным кораблем", сообщили в лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости, 18.11.2025
© Depositphotos.com / Molodec_Комета, пролетающая мимо Земли
Комета, пролетающая мимо Земли - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Depositphotos.com / Molodec_
Комета, пролетающая мимо Земли. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. NASA проведет брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS, который называют "инопланетным кораблем", сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Точный состав материалов, которые планируется обнародовать в ходе мероприятия, не озвучивается, но можно предположить, что речь в числе прочего пойдет о ранее закрытых данных с камеры HiRISE, расположенной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, работающей на орбите вокруг Марса", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Отмечается, что брифинг будет открыт для прессы и доступен через трансляцию. Лаборатория также подчеркнула, что снимки камеры HiRISE — наиболее точные кадры объекта, которыми сейчас располагает человечество.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В августе ученый рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
