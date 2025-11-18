В США соберут срочный брифинг из-за "корабля пришельцев" 3I/ATLAS

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. NASA проведет брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS, который называют "инопланетным кораблем", сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Точный состав материалов, которые планируется обнародовать в ходе мероприятия, не озвучивается, но можно предположить, что речь в числе прочего пойдет о ранее закрытых данных с камеры HiRISE, расположенной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, работающей на орбите вокруг Марса", — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что брифинг будет открыт для прессы и доступен через трансляцию. Лаборатория также подчеркнула, что снимки камеры HiRISE — наиболее точные кадры объекта, которыми сейчас располагает человечество.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.