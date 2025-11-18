Историк рассказал о значении трибунала в Нюрнберге

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Международный военный трибунал в Нюрнберге над нацистами дал урок, что за нарушение обычаев войны можно понести наказание, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института российской истории РАН, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Соловьев.

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.

"Процесс сыграл гигантскую роль в мировой истории. Потому что за те преступления, которые совершили нацисты, были осуждены и наказаны конкретные люди. Это был урок – за нарушение правил и обычаев войны, за преступления против человечности может наступить ответственность", - заявил Соловьев агентству.

Он отметил, что, несмотря на то что геноцид и военные преступления имели место в разных точках земного шара и во второй половине ХХ века, определенное смягчение нравов в мировой истории все-таки произошло, пусть и далеко не везде.

"Процесс стал отправной точкой для дискуссий о международном уголовном праве, геноциде и правах человека", - добавил он.

Кроме того, что этот процесс был первым в мировой истории, когда на скамье подсудимых оказалась вся верхушка, все руководство целого государства – почти вся выжившая верхушка Третьего рейха, отметил историк.

"Нюрнбергский процесс рассматривал три вида преступлений – преступления против человечности, преступления против мира и военные преступления. А одно из главных обвинений против участников процесса – обвинение в заговоре. В том, что они организовали заговор против мира и любой ценой пытались этот заговор реализовать", - отметил Соловьев.

Значение Нюрнбергского процесса, по оценке эксперта, заключалось еще и в том, что во время суда было обнародовано гигантское количество информации.