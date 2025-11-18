Историк рассказал о значении трибунала в Нюрнберге

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Международный военный трибунал в Нюрнберге над нацистами дал урок, что за нарушение обычаев войны можно понести наказание, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института российской истории РАН, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Соловьев.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
"Процесс сыграл гигантскую роль в мировой истории. Потому что за те преступления, которые совершили нацисты, были осуждены и наказаны конкретные люди. Это был урок – за нарушение правил и обычаев войны, за преступления против человечности может наступить ответственность", - заявил Соловьев агентству.
Он отметил, что, несмотря на то что геноцид и военные преступления имели место в разных точках земного шара и во второй половине ХХ века, определенное смягчение нравов в мировой истории все-таки произошло, пусть и далеко не везде.
"Процесс стал отправной точкой для дискуссий о международном уголовном праве, геноциде и правах человека", - добавил он.
Кроме того, что этот процесс был первым в мировой истории, когда на скамье подсудимых оказалась вся верхушка, все руководство целого государства – почти вся выжившая верхушка Третьего рейха, отметил историк.
"Нюрнбергский процесс рассматривал три вида преступлений – преступления против человечности, преступления против мира и военные преступления. А одно из главных обвинений против участников процесса – обвинение в заговоре. В том, что они организовали заговор против мира и любой ценой пытались этот заговор реализовать", - отметил Соловьев.
Значение Нюрнбергского процесса, по оценке эксперта, заключалось еще и в том, что во время суда было обнародовано гигантское количество информации.
"Ее впервые смогли услышать журналисты, этой же информацией сразу стали заниматься историки. Это огромной ценности информация, которая положила начало научному изучению преступлений нацистов и самой структуры и логики функционирования нацистской системы… Мы знаем о Второй мировой войне, о нацизме и его преступлениях несоизмеримо больше, чем могли бы узнать без Нюрнбергского процесса", - резюмировал он.