Минтранс рассказал о прогнозе пассажиропотока авиакомпаний в 2026 году

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в 2026 году ожидается на уровне 2025 года или выше, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России".

"Мы как минимум рассчитываем, что он (пассажиропоток - ред.) останется на уровне прошлого года или, возможно, подрастет... Мы рассчитываем на то, что будут открываться закрытые сегодня аэропорты", - сообщил министр, отвечая на вопрос о прогнозе пассажиропотока российских авиакомпаний на 2026 год.