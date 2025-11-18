https://ria.ru/20251118/nikitin-2055819050.html
Минтранс рассказал о прогнозе пассажиропотока авиакомпаний в 2026 году
Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в 2026 году ожидается на уровне 2025 года или выше, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в... РИА Новости, 18.11.2025
экономика
россия
андрей никитин (политик)
россия
2025
Экономика, Россия, Андрей Никитин (политик)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Пассажиропоток российских авиаперевозчиков в 2026 году ожидается на уровне 2025 года или выше, отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин журналистам в кулуарах форума "Транспорт России".
"Мы как минимум рассчитываем, что он (пассажиропоток - ред.) останется на уровне прошлого года или, возможно, подрастет... Мы рассчитываем на то, что будут открываться закрытые сегодня аэропорты", - сообщил министр, отвечая на вопрос о прогнозе пассажиропотока российских авиакомпаний на 2026 год.
Как сообщил Никитин
, пассажиропоток российских авиакомпаний в 2025 году прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним 111,7 миллиона человек, но возможны корректировки.