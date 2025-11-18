https://ria.ru/20251118/nechaevka-2055680709.html
Бойцы "Востока" освободили Нечаевку в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Нечаевка Днепропетровской области, сообщило... РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
