В Москве несколько участков перекрыли для движения
2025-11-18T10:29:00+03:00
2025-11-18T10:29:00+03:00
2025-11-18T11:17:00+03:00
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Движение для транспорта временно закрыто в Москве на Боровицкой площади, Кремлёвской набережной, Тверской улице, Краснопресненской набережной, а также на улице 1905 года, на съезде Новинского бульвара, Зубовском бульваре и Пресненской набережной, информирует столичный дептранс.
"Движение временно закрыто: на Боровицкой площади, объезд через Садовое кольцо
; на Кремлёвской набережной, объезд через Садовое кольцо; на Тверской улице, объезд по улице Большая Никитская. Стройте маршрут заранее", - говорится в публикациях Telegram-канала
департамента.
Уточняется, что также нет движения на Краснопресненской набережной, объезд осуществляется через набережную Тараса Шевченко
.
"Движение временно закрыто: на улице 1905 года. Будьте внимательны", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что движение также временно закрыто на съезде с Новинского бульвара на улицу Новый Арбат
и на Зубовском бульваре. Объезд возможен по ТТК.
Кроме того, отмечается, что движения нет и на Пресненской набережной.