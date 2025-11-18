Рейтинг@Mail.ru
В Москве несколько участков перекрыли для движения
10:29 18.11.2025 (обновлено: 11:17 18.11.2025)
В Москве несколько участков перекрыли для движения
Движение для транспорта временно закрыто в Москве на Боровицкой площади, Кремлёвской набережной, Тверской улице, Краснопресненской набережной, а также на улице... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T10:29:00+03:00
2025-11-18T11:17:00+03:00
общество
садовое кольцо (москва), москва, новый арбат, тарас шевченко, общество
Садовое кольцо (Москва), Москва, Новый Арбат, Тарас Шевченко, Общество
Дождь в Москве
Дождь в Москве
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Движение для транспорта временно закрыто в Москве на Боровицкой площади, Кремлёвской набережной, Тверской улице, Краснопресненской набережной, а также на улице 1905 года, на съезде Новинского бульвара, Зубовском бульваре и Пресненской набережной, информирует столичный дептранс.
"Движение временно закрыто: на Боровицкой площади, объезд через Садовое кольцо; на Кремлёвской набережной, объезд через Садовое кольцо; на Тверской улице, объезд по улице Большая Никитская. Стройте маршрут заранее", - говорится в публикациях Telegram-канала департамента.
Прохожие во время дождя в Кремлевском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве
Вчера, 19:53
Уточняется, что также нет движения на Краснопресненской набережной, объезд осуществляется через набережную Тараса Шевченко.
"Движение временно закрыто: на улице 1905 года. Будьте внимательны", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что движение также временно закрыто на съезде с Новинского бульвара на улицу Новый Арбат и на Зубовском бульваре. Объезд возможен по ТТК.
Кроме того, отмечается, что движения нет и на Пресненской набережной.
Горожане отдыхают на катке - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
На набережной музея-заповедника "Коломенское" в Москве откроют каток
Вчера, 09:55
 
