В Москве несколько участков перекрыли для движения

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Движение для транспорта временно закрыто в Москве на Боровицкой площади, Кремлёвской набережной, Тверской улице, Краснопресненской набережной, а также на улице 1905 года, на съезде Новинского бульвара, Зубовском бульваре и Пресненской набережной, информирует столичный дептранс.