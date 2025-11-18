Рейтинг@Mail.ru
Россия сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза - РИА Новости, 18.11.2025
09:16 18.11.2025
Россия сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза
Россия в январе-сентябре 2025 года сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обратило... РИА Новости, 18.11.2025
Россия сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия в январе-сентябре 2025 года сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики.
За девять месяцев на импорт такой продукции Россия потратила 10,6 миллиона долларов. Несмотря на снижение объемов, страна по-прежнему является крупнейшим покупателем сливочного масла у республики: согласно статистике, она потребляет 97,8% ее импорта.
Сыры и творог также показали небольшую отрицательную динамику: по сравнению с январем-сентябрем прошлого года закупки такой продукции просели на 11,3%, до 4,8 миллиона долларов.
А вот активнее по сравнению с прошлым годом страна импортировала сгущенные молоко и сливки: объем поставок в денежном выражении вырос почти вчетверо, до 7,4 миллиона долларов. Положительную динамику показала и кисломолочная продукция (пахта, кефир, йогурты) - их импорт подрос в 1,5 раза, до 4,2 миллиона долларов.
