https://ria.ru/20251118/maslo-2055633668.html
Россия сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза
Россия сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза - РИА Новости, 18.11.2025
Россия сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза
Россия в январе-сентябре 2025 года сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обратило... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T09:16:00+03:00
2025-11-18T09:16:00+03:00
2025-11-18T09:16:00+03:00
россия
казахстан
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977162857_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af43148dbbe00d3bcd30e7947292824a.jpg
https://ria.ru/20251103/es-2052577415.html
https://ria.ru/20251102/vinograd-2052485979.html
россия
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977162857_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed197f7311bb148104d4ac1ff36bcf04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, экономика, в мире
Россия, Казахстан, Экономика, В мире
Россия сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза
Россия за 9 месяцев в 2,5 раза сократила импорт сливочного масла из Казахстана
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Россия в январе-сентябре 2025 года сократила импорт сливочного масла из Казахстана в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику республики.
За девять месяцев на импорт такой продукции Россия
потратила 10,6 миллиона долларов. Несмотря на снижение объемов, страна по-прежнему является крупнейшим покупателем сливочного масла у республики: согласно статистике, она потребляет 97,8% ее импорта.
Сыры и творог также показали небольшую отрицательную динамику: по сравнению с январем-сентябрем прошлого года закупки такой продукции просели на 11,3%, до 4,8 миллиона долларов.
А вот активнее по сравнению с прошлым годом страна импортировала сгущенные молоко и сливки: объем поставок в денежном выражении вырос почти вчетверо, до 7,4 миллиона долларов. Положительную динамику показала и кисломолочная продукция (пахта, кефир, йогурты) - их импорт подрос в 1,5 раза, до 4,2 миллиона долларов.