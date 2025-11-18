Рейтинг@Mail.ru
Умер морской биолог Сергей Масленников - РИА Новости, 18.11.2025
09:06 18.11.2025 (обновлено: 10:44 18.11.2025)
Умер морской биолог Сергей Масленников
Умер морской биолог Сергей Масленников
Выдающийся ученый, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского ДВО... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T09:06:00+03:00
2025-11-18T10:44:00+03:00
китай
владивосток
россия
российская академия наук
китай
владивосток
россия
китай, владивосток, россия, российская академия наук
Наука, Китай, Владивосток, Россия, Российская академия наук
Умер морской биолог Сергей Масленников

В Китае умер выдающийся ученый Сергей Масленников

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Выдающийся ученый, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке Сергей Масленников скончался по время командировки в Китай, сообщает ННЦМБ.
"Дирекция Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября 2025 года во время рабочей поездки в город Янтай (КНР) на 63 году жизни скоропостижно скончался кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Масленников Сергей Иванович", - говорится в сообщении.
Администрация ННЦМБ, друзья и коллеги выражают соболезнования родным и близким Масленникова.
Масленников – автор множества научных проектов и исследований, в частности в сфере разработки методологии и технологических приемов для культивирования морских организмов. Ученый с коллегами из Центра аквакультуры впервые в России добились высокой выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов в процессе искусственного воспроизводства.
Умер американский ученый Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК
