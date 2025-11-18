Умер морской биолог Сергей Масленников

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Выдающийся ученый, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке Сергей Масленников скончался по время командировки в Китай, сообщает ННЦМБ.
"Дирекция Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН с глубокой скорбью сообщает, что 17 ноября 2025 года во время рабочей поездки в город Янтай (КНР) на 63 году жизни скоропостижно скончался кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник Лаборатории динамики морских экосистем, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН Масленников Сергей Иванович", - говорится в сообщении.
Администрация ННЦМБ, друзья и коллеги выражают соболезнования родным и близким Масленникова.
Масленников – автор множества научных проектов и исследований, в частности в сфере разработки методологии и технологических приемов для культивирования морских организмов. Ученый с коллегами из Центра аквакультуры впервые в России добились высокой выживаемости камчатского и мохнаторукого крабов в процессе искусственного воспроизводства.