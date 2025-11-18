Умер морской биолог Сергей Масленников

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноя – РИА Новости. Выдающийся ученый, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии (ННЦМБ) имени А. В. Жирмунского ДВО РАН во Владивостоке Сергей Масленников скончался по время командировки в Китай, сообщает ННЦМБ.