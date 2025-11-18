Рейтинг@Mail.ru
Дело Эпштейна разорвало на части движение MAGA, считает конгрессвумен Грин - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:00 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/maga-2055842803.html
Дело Эпштейна разорвало на части движение MAGA, считает конгрессвумен Грин
Дело Эпштейна разорвало на части движение MAGA, считает конгрессвумен Грин - РИА Новости, 18.11.2025
Дело Эпштейна разорвало на части движение MAGA, считает конгрессвумен Грин
Американское движение MAGA (Make America Great Again), поддерживающее президента США Дональда Трампа, оказалось разорвано на части, считает член палаты... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:00:00+03:00
2025-11-18T21:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марджори тейлор грин
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054094335_824:640:2919:1818_1920x0_80_0_0_45438c9a099043e2c07e41c084dbf1d8.jpg
https://ria.ru/20251118/ssha-2055813520.html
https://ria.ru/20251117/ssha-2055569159.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0b/2054094335_1010:308:2919:1740_1920x0_80_0_0_ec161baab9a7fd0bb2bb531aac2db1a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, марджори тейлор грин, джеффри эпштейн
В мире, США, Дональд Трамп, Марджори Тейлор Грин, Джеффри Эпштейн
Дело Эпштейна разорвало на части движение MAGA, считает конгрессвумен Грин

Конгрессвумен Грин назвала движение MAGA разорванным на части из-за Эпштейна

© Getty Images / Joe RaedleКепки MAGA
Кепки MAGA - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Getty Images / Joe Raedle
Кепки MAGA. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Американское движение MAGA (Make America Great Again), поддерживающее президента США Дональда Трампа, оказалось разорвано на части, считает член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин.
Выступая во вторник перед журналистами у Капитолия, Грин указала, что внутри движения MAGA развернулась борьба по вопросу публикации материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Конгрессвумен Грин объяснила, в чем разница между патриотом и предателем
Вчера, 18:07
"Эта борьба разорвала MAGA на части", - заявила конгрессвумен.
Она также прокомментировала обещание Трампа подписать законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна, сообщив, что доверяет действиям, а не словам.
Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама республиканская конгрессвумен эти планы отрицает.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа на фоне подозрений о связях президента с финансистом, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Конгрессвумен Грин получила угрозы убийством по электронной почте
17 ноября, 20:15
 
В миреСШАДональд ТрампМарджори Тейлор ГринДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала