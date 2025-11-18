https://ria.ru/20251118/maga-2055842803.html
Дело Эпштейна разорвало на части движение MAGA, считает конгрессвумен Грин
Дело Эпштейна разорвало на части движение MAGA, считает конгрессвумен Грин - РИА Новости, 18.11.2025
Дело Эпштейна разорвало на части движение MAGA, считает конгрессвумен Грин
Американское движение MAGA (Make America Great Again), поддерживающее президента США Дональда Трампа, оказалось разорвано на части, считает член палаты... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:00:00+03:00
2025-11-18T21:00:00+03:00
2025-11-18T21:00:00+03:00
сша
Дело Эпштейна разорвало на части движение MAGA, считает конгрессвумен Грин
Конгрессвумен Грин назвала движение MAGA разорванным на части из-за Эпштейна
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Американское движение MAGA (Make America Great Again), поддерживающее президента США Дональда Трампа, оказалось разорвано на части, считает член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин.
Выступая во вторник перед журналистами у Капитолия, Грин указала, что внутри движения MAGA развернулась борьба по вопросу публикации материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна
.
"Эта борьба разорвала MAGA на части", - заявила конгрессвумен.
Она также прокомментировала обещание Трампа
подписать законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна, сообщив, что доверяет действиям, а не словам.
Грин хочет баллотироваться на пост президента страны на выборах в 2028 году, поскольку считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA, сообщал ранее портал Notus со ссылкой на источники. При этом сама республиканская конгрессвумен эти планы отрицает.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США
после того, как администрация Трампа на фоне подозрений о связях президента с финансистом, обвиненным в торговле секс-услугами несовершеннолетних, не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.