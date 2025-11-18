Рейтинг@Mail.ru
Снежный штаб заработал в Ленинградской области
Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:54 18.11.2025
Снежный штаб заработал в Ленинградской области
Снежный штаб заработал в Ленинградской области - РИА Новости, 18.11.2025
Снежный штаб заработал в Ленинградской области
Снежный штаб заработал в Ленинградской области, сюда поступает информация об уборке снега на дорогах и во дворах, сообщает пресс-служба правительства региона
ленинградская область
александр дрозденко
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
александр дрозденко, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Снежный штаб заработал в Ленинградской области

Дрозденко: в Ленинградской области заработал снежный штаб

Первый снег на дороге
Первый снег на дороге
© iStock.com / Pawel Kajak
Первый снег на дороге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Снежный штаб заработал в Ленинградской области, сюда поступает информация об уборке снега на дорогах и во дворах, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Дрозденко.
"Исходим из того, что в Ленобласти уже наступает минусовая температура. Заработал Снежный штаб. Четко вошли в первые холодные дни. Особое внимание — надежной работе коммунальных служб и уборке снега", - сказал Дрозденко.
Как рассказали в комитете по ЖКХ Ленобласти, администрации муниципальных образований региона заблаговременно провели актуализацию телефонов дежурных служб, ответственных за уборку снега, определение мест складирования снега, заключение контрактов на поставку противогололедных смесей и подрядных работ по уборке территорий, обеспечили необходимое количество техники и сотрудников, задействованных в зимней уборке. Общий резерв техники для уборки на муниципальных территориях — 1648 единиц, резерв сотрудников (без учета водителей) — 3264 человека.
Дорожные службы также готовы к зиме, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. На уборку автодорог и тротуаров выходят рабочие и водители, а также дорожная техника для зимнего содержания дорог, подготовлены запасы антигололедных материалов. В ГБУ "Ленавтодор" функционирует круглосуточная диспетчерская служба, которая осуществляет оперативное взаимодействие между ДРСУ, МЧС, органами Госавтоинспекции, муниципальными образованиями и гражданами.
"За качеством работы управляющих компаний ежедневно следит Госжилнадзор. Сейчас большая часть обращений жителей касается отопления", - рассказали в пресс-службе правительства.
Добавляется, что комитет с начала отопительного сезона провел 63 контрольных мероприятия в отношении управляющих организаций, товариществ, кооперативов с осмотром общего имущества 87 многоквартирных домов, включая внутридомовые системы отопления. Объявлено 72 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, выдано 99 предписаний об устранении нарушений обязательных требований, возбуждено 47 дел об административных правонарушениях, чтобы ответственные за качество отопления исполняли возложенные на них обязательства в полном объеме.
Как добавили в комитете по ТЭК, впервые все муниципальные образования Ленинградской области получили паспорта готовности Ростехнадзора по готовности к зиме. Ресурсоснабжающие организации работают в штатном режиме, к работе готовы ремонтные бригады, сформирован запас топлива и материалов.
Санкт-Петербург
Ремонт одной из самых загруженных трасс в Ленобласти завершится в ноябре
23 октября, 22:54
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
