Митрополит рассказал, сколько бойцов крестили в зоне СВО
Пятьдесят тысяч бойцов крестили в зоне СВО, рассказал во вторник председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и...

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Пятьдесят тысяч бойцов крестили в зоне СВО, рассказал во вторник председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
"Пятьдесят тысяч бойцов крещено в зоне СВО", - сказал митрополит Кирилл.
Он также напомнил, что среди военных священников есть погибшие.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18-19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября - тематические секции, 19 ноября - пленарное заседание под председательством главы ВРНС
, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году тема собора – "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".