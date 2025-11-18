Митрополит рассказал, сколько бойцов крестили в зоне СВО

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Пятьдесят тысяч бойцов крестили в зоне СВО, рассказал во вторник председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).