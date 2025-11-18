Рейтинг@Mail.ru
Митрополит рассказал, сколько бойцов крестили в зоне СВО - РИА Новости, 18.11.2025
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
19:12 18.11.2025
Митрополит рассказал, сколько бойцов крестили в зоне СВО
Митрополит рассказал, сколько бойцов крестили в зоне СВО - РИА Новости, 18.11.2025
Митрополит рассказал, сколько бойцов крестили в зоне СВО
Пятьдесят тысяч бойцов крестили в зоне СВО, рассказал во вторник председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и... РИА Новости, 18.11.2025
религия
русская православная церковь
врнс
https://ria.ru/20251115/nestor-2055140679.html
русская православная церковь, врнс
Религия, Русская православная церковь, ВРНС
Митрополит рассказал, сколько бойцов крестили в зоне СВО

Митрополит Кирилл рассказал о 50 тысячах крещенных бойцов в зоне СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВерующие на богослужении в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области
Верующие на богослужении в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Верующие на богослужении в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Пятьдесят тысяч бойцов крестили в зоне СВО, рассказал во вторник председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
"Пятьдесят тысяч бойцов крещено в зоне СВО", - сказал митрополит Кирилл.
Он также напомнил, что среди военных священников есть погибшие.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) - российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора - патриарх Кирилл. XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18-19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября - тематические секции, 19 ноября - пленарное заседание под председательством главы ВРНС, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году тема собора – "К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг".
РелигияРусская православная церковьВРНС
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
