Умер композитор Григорий Корчмар
Культура
 
15:19 18.11.2025
Умер композитор Григорий Корчмар
Умер композитор Григорий Корчмар
Союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о кончине заслуженного деятеля искусств РФ Григория Корчмара, ему было 77 лет. РИА Новости, 18.11.2025
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Балтийск, Григорий Корчмар
Умер композитор Григорий Корчмар

Григорий Корчмар умер на 78-м году жизни

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Григорий Корчмар
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Григорий Корчмар. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о кончине заслуженного деятеля искусств РФ Григория Корчмара, ему было 77 лет.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 17 ноября 2025 года на 78-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры специальной композиции и импровизации Григорий Овшиевич Корчмар", – говорится в сообщении на странице творческого союза в соцсети "ВКонтакте".
Согласно материалам на сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Корчмар родился в городе Балтийск Калининградской области, учился в калининградской музыкальной школе имени Глиэра по классу скрипки, а также в школе при консерватории по классам композиции и фортепиано. С 1966 года по 1971 год обучался в Ленинградской консерватории по классам композиции и специального фортепиано.
Корчмар с 1966 года в течение дальнейших 20 лет работал в качестве солиста-пианиста и клавесиниста в оркестре старинной и современной музыки, а затем – в камерном ансамбле "Солисты Санкт-Петербурга". В 1973 году стал членом Ленинградского отделения Союза композиторов СССР, далее работал в Союзе композиторов Санкт-Петербурга, который возглавлял в 2006-2022 годах.
Корчмар - автор около 200 оригинальных сочинений в различных жанрах театральной, симфонической, хоровой, вокальной и инструментальной камерной музыки, а также произведений для детей и юношества.
О дате прощания с композитором будет объявлено позднее.
 
