Умер композитор Григорий Корчмар

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о кончине заслуженного деятеля искусств РФ Григория Корчмара, ему было 77 лет.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 17 ноября 2025 года на 78-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры специальной композиции и импровизации Григорий Овшиевич Корчмар", – говорится в сообщении на странице творческого союза в соцсети "ВКонтакте".

Согласно материалам на сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Корчмар родился в городе Балтийск Калининградской области , учился в калининградской музыкальной школе имени Глиэра по классу скрипки, а также в школе при консерватории по классам композиции и фортепиано. С 1966 года по 1971 год обучался в Ленинградской консерватории по классам композиции и специального фортепиано.

Корчмар с 1966 года в течение дальнейших 20 лет работал в качестве солиста-пианиста и клавесиниста в оркестре старинной и современной музыки, а затем – в камерном ансамбле "Солисты Санкт-Петербурга". В 1973 году стал членом Ленинградского отделения Союза композиторов СССР , далее работал в Союзе композиторов Санкт-Петербурга , который возглавлял в 2006-2022 годах.

Корчмар - автор около 200 оригинальных сочинений в различных жанрах театральной, симфонической, хоровой, вокальной и инструментальной камерной музыки, а также произведений для детей и юношества.