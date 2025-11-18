https://ria.ru/20251118/korchmar-2055746627.html
Умер композитор Григорий Корчмар
Умер композитор Григорий Корчмар - РИА Новости, 18.11.2025
Умер композитор Григорий Корчмар
Союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о кончине заслуженного деятеля искусств РФ Григория Корчмара, ему было 77 лет. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:19:00+03:00
2025-11-18T15:19:00+03:00
2025-11-18T15:19:00+03:00
культура
санкт-петербург
россия
балтийск
григорий корчмар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055746139_0:291:2047:1442_1920x0_80_0_0_7779e9bf4342675515cbb5ddcaa67529.jpg
санкт-петербург
россия
балтийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055746139_0:99:2047:1634_1920x0_80_0_0_942383c710d6d7197162aecd9cd9dc53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, россия, балтийск, григорий корчмар
Культура, Санкт-Петербург, Россия, Балтийск, Григорий Корчмар
Умер композитор Григорий Корчмар
Григорий Корчмар умер на 78-м году жизни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Союз композиторов Санкт-Петербурга сообщил о кончине заслуженного деятеля искусств РФ Григория Корчмара, ему было 77 лет.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 17 ноября 2025 года на 78-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры специальной композиции и импровизации Григорий Овшиевич Корчмар", – говорится в сообщении на странице творческого союза в соцсети "ВКонтакте".
Согласно материалам на сайте Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Корчмар родился в городе Балтийск Калининградской области
, учился в калининградской музыкальной школе имени Глиэра по классу скрипки, а также в школе при консерватории по классам композиции и фортепиано. С 1966 года по 1971 год обучался в Ленинградской консерватории по классам композиции и специального фортепиано.
Корчмар с 1966 года в течение дальнейших 20 лет работал в качестве солиста-пианиста и клавесиниста в оркестре старинной и современной музыки, а затем – в камерном ансамбле "Солисты Санкт-Петербурга". В 1973 году стал членом Ленинградского отделения Союза композиторов СССР
, далее работал в Союзе композиторов Санкт-Петербурга
, который возглавлял в 2006-2022 годах.
Корчмар - автор около 200 оригинальных сочинений в различных жанрах театральной, симфонической, хоровой, вокальной и инструментальной камерной музыки, а также произведений для детей и юношества.
О дате прощания с композитором будет объявлено позднее.