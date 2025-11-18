Рейтинг@Mail.ru
В Конгрессе США могут поддержать публикацию документов Эпштейна
17:51 18.11.2025
В Конгрессе США могут поддержать публикацию документов Эпштейна
Палата представителей конгресса США во вторник может единогласно поддержать законопроект о публикации материалов дела скандально известного финансиста Джеффри... РИА Новости, 18.11.2025
В Конгрессе США могут поддержать публикацию документов Эпштейна

Здание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Палата представителей конгресса США во вторник может единогласно поддержать законопроект о публикации материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле секс-услугами несовершеннолетних, заявила конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.
"Сегодня вы, вероятно, увидите единогласное голосование в палате представителей за публикацию документов Эпштейна. Но борьба, настоящая борьба, развернется после этого", - сказала она журналистам у Капитолия перед намеченным позднее голосованием.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Люди не узнают правды с раскрытием файлов Эпштейна, заявил Дотком
Вчера, 01:35
Грин добавила, что хочет добиться публикации каждого имени, которое фигурирует в деле Эпштейна со стороны федеральных властей, ЦРУ и судей.
"Эта информация должна быть представлена… это настоящий тест", - подчеркнула Грин.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация президента США Дональда Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейнвступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп прокомментировал свою связь с Эпштейном
17 ноября, 23:32
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнМарджори Тейлор ГринДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
