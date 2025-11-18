Клинтоны отказываются выступить перед конгрессом об Эпштейне

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон не хотят давать показания перед комитетом конгресса о своих связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле, сообщила конгрессвумен Анна Паулина Луна.

Она является членом указанного комитета палаты представителей. Как заявила законодатель, демократическая оппозиция внезапно молчит о нежелании Клинтонов предстать перед конгрессом.