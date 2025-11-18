https://ria.ru/20251118/klintony-2055599446.html
Клинтоны отказываются выступить перед конгрессом об Эпштейне
Клинтоны отказываются выступить перед конгрессом об Эпштейне - РИА Новости, 18.11.2025
Клинтоны отказываются выступить перед конгрессом об Эпштейне
Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон не хотят давать показания перед комитетом конгресса о своих связях с покойным... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T01:29:00+03:00
в мире
сша
хиллари клинтон
джеффри эпштейн
билл клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147568/87/1475688709_0:317:4465:2829_1920x0_80_0_0_10ed17bf5cd1e762d49f05e219dcbe86.jpg
https://ria.ru/20251117/tramp-2055591316.html
https://ria.ru/20251117/ssha-2055591481.html
сша
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147568/87/1475688709_217:0:4289:3054_1920x0_80_0_0_ab2fdf91b70c2e633a516bff7a65a1f7.jpg
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон не хотят давать показания перед комитетом конгресса о своих связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле, сообщила конгрессвумен Анна Паулина Луна.
"Билл и Хиллари Клинтон
отказываются явиться для дачи показаний перед комитетом по надзору относительно Джеффри Эпштейна
", - написала Паулина Луна в соцсети Х
.
Она является членом указанного комитета палаты представителей. Как заявила законодатель, демократическая оппозиция внезапно молчит о нежелании Клинтонов предстать перед конгрессом.
Трамп ранее заявил, что нужно расследовать причастность Клинтона к преступлениям Эпштейна. По словам республиканца, он никогда не был на острове финансиста, в отличие от демократа.