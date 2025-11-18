Рейтинг@Mail.ru
Клинтоны отказываются выступить перед конгрессом об Эпштейне
18.11.2025
Клинтоны отказываются выступить перед конгрессом об Эпштейне
Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон не хотят давать показания перед комитетом конгресса о своих связях с покойным...
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон не хотят давать показания перед комитетом конгресса о своих связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле, сообщила конгрессвумен Анна Паулина Луна.
"Билл и Хиллари Клинтон отказываются явиться для дачи показаний перед комитетом по надзору относительно Джеффри Эпштейна", - написала Паулина Луна в соцсети Х.
Трамп прокомментировал свою связь с Эпштейном
Вчера, 23:32
Она является членом указанного комитета палаты представителей. Как заявила законодатель, демократическая оппозиция внезапно молчит о нежелании Клинтонов предстать перед конгрессом.
Трамп ранее заявил, что нужно расследовать причастность Клинтона к преступлениям Эпштейна. По словам республиканца, он никогда не был на острове финансиста, в отличие от демократа.
Трамп подпишет закон об обнародовании материалов по делу Эпштейна
Вчера, 23:34
 
