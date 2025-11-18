Премьер госсовета КНР передал Путину привет от Си Цзиньпина

Рейтинг@Mail.ru
16:37 18.11.2025 (обновлено: 16:38 18.11.2025)
в мире, китай, россия, москва, ли цян, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Москва, Ли Цян, Си Цзиньпин, Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Премьер госсовета КНР Ли Цян передал президенту РФ Владимиру Путину "сердечный привет" от председателя КНР Си Цзиньпина.
"Для меня большая честь вновь посетить красивейший город Москву и встретиться с вами. Прежде всего хочу передать вам сердечный привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина", - сказал он в ходе встречи.
Как отметил Ли Цян, Китай готов развивать сотрудничество с РФ во всех сферах.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Сотрудничество России и Китая не направлено против кого-либо, заявил Путин
В миреКитайРоссияМоскваЛи ЦянСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
