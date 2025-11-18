https://ria.ru/20251118/kitay-2055781305.html
Премьер госсовета КНР передал Путину привет от Си Цзиньпина
Премьер госсовета КНР Ли Цян передал президенту РФ Владимиру Путину "сердечный привет" от председателя КНР Си Цзиньпина. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:37:00+03:00
2025-11-18T16:37:00+03:00
2025-11-18T16:38:00+03:00
в мире
китай
россия
москва
ли цян
си цзиньпин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/02/2038992963_0:12:3164:1792_1920x0_80_0_0_d7f9e19c52dd3f806688b0a298877b1a.jpg
https://ria.ru/20251118/kitay-2055779808.html
китай
россия
москва
Премьер госсовета КНР передал Путину привет от Си Цзиньпина
Ли Цян передал на встрече с Путиным передал ему привет от Си Цзиньпина