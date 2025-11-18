Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении денег, выделенных на трассу М-12 - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/khischenie-2055643864.html
Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении денег, выделенных на трассу М-12
Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении денег, выделенных на трассу М-12 - РИА Новости, 18.11.2025
Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении денег, выделенных на трассу М-12
Бывший замгубернатора Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев обвиняется в хищении денег, выделенных на строительство трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород -... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T10:08:00+03:00
2025-11-18T10:08:00+03:00
санкт-петербург
москва
нижний новгород
геннадий тимченко
российские автомобильные дороги
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
https://ria.ru/20251117/glava-2055538687.html
https://ria.ru/20251117/prigovor-2055472030.html
санкт-петербург
москва
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, москва, нижний новгород, геннадий тимченко, российские автомобильные дороги, общество
Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Геннадий Тимченко, Российские автомобильные дороги, Общество
Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении денег, выделенных на трассу М-12

Экс-замглавы Петербурга Лавленцева обвиняют в хищении денег, выделенных на М-12

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывший замгубернатора Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев обвиняется в хищении денег, выделенных на строительство трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань", сказано в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Договор на разработку проектно-сметной документации на строительство трассы "Москва - Нижний Новгород - Казань" был заключен 22 сентября 2020 года между госкомпанией "Российские автомобильные дороги" и АО "Стройтрансгаз", - сказано в документе.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Экс-глава комитета закупок в Марий Эл получил срок за взятки
Вчера, 17:49
Там отмечается, что сумма в договоре составляла 53 миллиарда 111 миллионов рублей. Часть этих денег была похищена.
Лавленцев уже осужден к 13 годам за четыре эпизода растраты и мошенничество на 3,3 миллиарда рублей.
Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Другого фигуранта, бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей.
Оба фигуранта признали вину в полном объеме.
Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013-2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев во время оглашения приговора. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Экс-замгубернатора Ростовской области получил 13 лет колонии за взятку
Вчера, 14:30
 
Санкт-ПетербургМоскваНижний НовгородГеннадий ТимченкоРоссийские автомобильные дорогиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала