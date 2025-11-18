Экс-замглавы Петербурга обвинили в хищении денег, выделенных на трассу М-12

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Бывший замгубернатора Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев обвиняется в хищении денег, выделенных на строительство трассы М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань", сказано в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Договор на разработку проектно-сметной документации на строительство трассы "Москва - Нижний Новгород - Казань" был заключен 22 сентября 2020 года между госкомпанией "Российские автомобильные дороги" и АО "Стройтрансгаз", - сказано в документе.
Там отмечается, что сумма в договоре составляла 53 миллиарда 111 миллионов рублей. Часть этих денег была похищена.
Лавленцев уже осужден к 13 годам за четыре эпизода растраты и мошенничество на 3,3 миллиарда рублей.
Приговор Лавленцеву вынес Тверской суд Москвы 21 ноября 2024 года, суд также взыскал с него 2,685 миллиарда рублей по иску бизнесмена Геннадия Тимченко. Другого фигуранта, бывшего гендиректора "СКА Арены" Игоря Забирана, суд отправил в колонию на 7,5 лет со штрафом в 54 миллиона рублей.
Оба фигуранта признали вину в полном объеме.
Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга в 2013-2014 годах, курируя вопросы ЖКХ, благоустройства и энергетики, инкриминируемые ему преступления были совершены впоследствии. В октябре 2023 года Арбитражный суд Москвы признал его банкротом по иску бывшего делового партнера Тимченко.