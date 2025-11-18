В Совфеде оценили последствия коррупционного скандала на Украине

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине ведет к потере доверия населения к властям, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

По мнению сенатора, судя по симптомам, "об этом всерьёз задумываются и на Западе".