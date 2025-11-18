Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили последствия коррупционного скандала на Украине - РИА Новости, 18.11.2025
18:41 18.11.2025
В Совфеде оценили последствия коррупционного скандала на Украине
В Совфеде оценили последствия коррупционного скандала на Украине
Коррупционный скандал на Украине ведет к потере доверия населения к властям, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 18.11.2025
В Совфеде оценили последствия коррупционного скандала на Украине

Карасин: коррупционный скандал на Украине подрывает доверие народа к властям

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине ведет к потере доверия населения к властям, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Правительство Украины отчиталось перед странами ЕС о борьбе с коррупцией
Вчера, 18:22
"Коррупционный скандал в верхушке киевской власти нанёс мощный удар по престижу и доверию команде (Владимира) Зеленского внутри страны и в мире в целом. Его не закрыть обычной суетливостью и демагогией украинских политиков. Главный ущерб, конечно же, в потере доверия граждан Украины, которые, может быть, и не публично, как когда-то говорили - "на кухне", нелицеприятно высказываются по адресу нынешнего режима и его руководителя", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
По словам политика, критическая масса быстро накапливается.
"Что впереди? Медийная обработка общественного мнения и накачивание ненависти к России и всему русскому постепенно уступают место растерянности и острым выражениям по адресу верхушки власти. Некоторые испуганы и не исключают политической неопределённости и даже смуты в украинских регионах", - отметил он.
По мнению сенатора, судя по симптомам, "об этом всерьёз задумываются и на Западе".
Члены партии Порошенко* на трибуне Рады - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Партия Порошенко* в Раде потребовала отставки всего правительства Украины
Вчера, 14:22
 
