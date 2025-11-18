Рейтинг@Mail.ru
Нюрнбергский трибунал развеял миф о "чистом вермахте", заявил историк
06:01 18.11.2025 (обновлено: 06:02 18.11.2025)
Нюрнбергский трибунал развеял миф о "чистом вермахте", заявил историк
Нюрнбергский трибунал развеял миф о "чистом вермахте", заявил историк - РИА Новости, 18.11.2025
Нюрнбергский трибунал развеял миф о "чистом вермахте", заявил историк
Нюрнбергский процесс развеял миф о "чистом" вермахте, то есть о якобы непричастности сухопутных войск Третьего рейха к военным преступлениям, заявил старший... РИА Новости, 18.11.2025
в мире, германия, нюрнберг, ссср, российская академия наук
В мире, Германия, Нюрнберг, СССР, Российская академия наук
Нюрнбергский трибунал развеял миф о "чистом вермахте", заявил историк

Историк Соловьев: Нюрнбергский трибунал развеял миф о "чистом вермахте"

© РИА Новости / Виктор Темин | Перейти в медиабанкМеждународный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии
Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Нюрнбергский процесс развеял миф о "чистом" вермахте, то есть о якобы непричастности сухопутных войск Третьего рейха к военным преступлениям, заявил старший научный сотрудник Института российской истории РАН, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Соловьев.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
Историк рассказал о значении трибунала в Нюрнберге
04:13
"По поводу нацистских преступлений до сих пор существует один распространенный миф, который на самом деле был разоблачен еще в Нюрнберге. Миф о так называемом "чистом вермахте".
Кто, мол, преимущественно совершал преступления: убивал мирных жителей, военнопленных, евреев, цыган и так далее? Это СС, гестапо и СД… Нюрнбергский трибунал признал преступными гестапо и СД, а также СС. А вот верховное командование вермахта и правительство Германии преступными признаны все-таки не были", - рассказал РИА Новости Соловьев.
Как известно, в Нюрнберге судили не только нацистских преступников, но и организации. Однако если вермахту как таковому обвинения вовсе не были предъявлены (конечно, далеко не все солдаты вермахта совершали преступления), то обвинения относительно преступности верховного командования вермахта были в итоге отклонены.
"Решили, что, поскольку это немногочисленные организации, то каждый их представитель может быть судим персонально. Советский судья возражал против этого, так как в результате система управления нацистской Германии была признана преступной не до конца. И оправдание верховного командования вермахта – пусть и не по причине невиновности, а из-за процедурного вопроса – помимо других причин, и привело к распространению мифа о "чистом вермахте", - рассказал историк.
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании Право: уроки прошлого для мира будущего XIII Петербургского международного юридического форума. 20 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Медведев назвал Нюрнберг единственным успешным международным трибуналом
20 мая, 17:49
Тем не менее, уже на Нюрнбергском процессе были озвучены документы и свидетельские показания, которые развеивают этот миф и доказывают причастность вермахта к военным преступлениям.
"Были предоставлены документы и получены свидетельские показания, согласно которым глава Верховного командования вооружённых сил Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал кровавый приказ "О комиссарах". По нему советские политработники были обречены на смерть сразу же после пленения, в нарушение всех правил и обычаев войны. Тот же Кейтель подписал приказ о военной подсудности в районе "Барбаросса"… Согласно этому приказу немецкому солдату были развязаны руки в преступлениях по отношению к мирному советскому населению вне зависимости от его этнического происхождения. Уже во время войны, в декабре 1942 года, им был подписан приказ о борьбе с партизанами, согласно которому с немецких военнослужащих снималась какая-либо ответственность за убийство партизан и мирных жителей, могли использоваться "любые средства без ограничений, как против женщин, так и детей", - рассказал Соловьев.
Он отметил, что эти приказы Кейтеля были подписаны еще до начала вторжения Германии в СССР.
В результате на Нюрнбергском трибунале и Кейтель, и начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-полковник Альфред Йодль были признаны военными преступниками, приговорены к смертной казни и повешены.
Также в Нюрнберге были озвучены многочисленные примеры, когда солдаты и офицеры вермахта сознательно разрушали памятники культуры, уничтожали мирных жителей под предлогом борьбы с партизанами или вовсе без всяких предлогов, издевались над пленными и мирными жителями, отметил Соловьев. Об этом говорили и документы, и свидетели.
"Таким образом, миф "о чистом вермахте" полностью опровергается огромным количеством источников, которые стали доступны уже тогда. А сейчас их известно уже гораздо больше", - резюмировал эксперт.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Постановления Нюрнбергского трибунала подвергают испытанию, заявил Лавров
16 ноября, 18:21
 
В миреГерманияНюрнбергСССРРоссийская академия наук
 
 
