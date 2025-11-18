Нюрнбергский трибунал развеял миф о "чистом вермахте", заявил историк

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Нюрнбергский процесс развеял миф о "чистом" вермахте, то есть о якобы непричастности сухопутных войск Третьего рейха к военным преступлениям, заявил старший научный сотрудник Института российской истории РАН, главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Соловьев.

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.

"По поводу нацистских преступлений до сих пор существует один распространенный миф, который на самом деле был разоблачен еще в Нюрнберге . Миф о так называемом "чистом вермахте".

Кто, мол, преимущественно совершал преступления: убивал мирных жителей, военнопленных, евреев, цыган и так далее? Это СС, гестапо и СД… Нюрнбергский трибунал признал преступными гестапо и СД, а также СС. А вот верховное командование вермахта и правительство Германии преступными признаны все-таки не были", - рассказал РИА Новости Соловьев.

Как известно, в Нюрнберге судили не только нацистских преступников, но и организации. Однако если вермахту как таковому обвинения вовсе не были предъявлены (конечно, далеко не все солдаты вермахта совершали преступления), то обвинения относительно преступности верховного командования вермахта были в итоге отклонены.

"Решили, что, поскольку это немногочисленные организации, то каждый их представитель может быть судим персонально. Советский судья возражал против этого, так как в результате система управления нацистской Германии была признана преступной не до конца. И оправдание верховного командования вермахта – пусть и не по причине невиновности, а из-за процедурного вопроса – помимо других причин, и привело к распространению мифа о "чистом вермахте", - рассказал историк.

Тем не менее, уже на Нюрнбергском процессе были озвучены документы и свидетельские показания, которые развеивают этот миф и доказывают причастность вермахта к военным преступлениям.

"Были предоставлены документы и получены свидетельские показания, согласно которым глава Верховного командования вооружённых сил Германии генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписал кровавый приказ "О комиссарах". По нему советские политработники были обречены на смерть сразу же после пленения, в нарушение всех правил и обычаев войны. Тот же Кейтель подписал приказ о военной подсудности в районе "Барбаросса"… Согласно этому приказу немецкому солдату были развязаны руки в преступлениях по отношению к мирному советскому населению вне зависимости от его этнического происхождения. Уже во время войны, в декабре 1942 года, им был подписан приказ о борьбе с партизанами, согласно которому с немецких военнослужащих снималась какая-либо ответственность за убийство партизан и мирных жителей, могли использоваться "любые средства без ограничений, как против женщин, так и детей", - рассказал Соловьев.

Он отметил, что эти приказы Кейтеля были подписаны еще до начала вторжения Германии в СССР

В результате на Нюрнбергском трибунале и Кейтель, и начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта генерал-полковник Альфред Йодль были признаны военными преступниками, приговорены к смертной казни и повешены.

Также в Нюрнберге были озвучены многочисленные примеры, когда солдаты и офицеры вермахта сознательно разрушали памятники культуры, уничтожали мирных жителей под предлогом борьбы с партизанами или вовсе без всяких предлогов, издевались над пленными и мирными жителями, отметил Соловьев. Об этом говорили и документы, и свидетели.