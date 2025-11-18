Испания направит Украине 615 миллионов евро, заявил премьер

МАДРИД, 18 ноя - РИА Новости. Испания направит Украине 615 миллионов евро на военную помощь и дополнительно выделит почти 202 миллиона евро на проекты по восстановлению страны, заявил во вторник премьер королевства Педро Санчес.
"Испания мобилизует новый пакет военной помощи Украине на сумму 615 миллионов евро", - сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Мадриде.
Зеленский прибыл в Испанию 18 ноября. В 2024 году он уже посещал Мадрид для подписания двустороннего соглашения о безопасности, а годом ранее участвовал в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде в период председательства Испании в ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.