Рейтинг@Mail.ru
Испания направит Украине 615 миллионов евро, заявил премьер - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:39 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/ispanija-2055860399.html
Испания направит Украине 615 миллионов евро, заявил премьер
Испания направит Украине 615 миллионов евро, заявил премьер - РИА Новости, 18.11.2025
Испания направит Украине 615 миллионов евро, заявил премьер
Испания направит Украине 615 миллионов евро на военную помощь и дополнительно выделит почти 202 миллиона евро на проекты по восстановлению страны, заявил во... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T22:39:00+03:00
2025-11-18T22:39:00+03:00
в мире
украина
испания
педро санчес
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_951dfaccf5f95c31c062ba3fec75d9a4.jpg
https://ria.ru/20251111/germanija-2054354395.html
https://ria.ru/20251103/portugalija-2052582914.html
украина
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_934c74ee81fdb28b5c902420ef1b1a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, испания, педро санчес, евросоюз
В мире, Украина, Испания, Педро Санчес, Евросоюз
Испания направит Украине 615 миллионов евро, заявил премьер

Санчес: Испания направит Украине 615 миллионов евро на военную помощь

© AP Photo / Armin DurgutПедро Санчес
Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Armin Durgut
Педро Санчес. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 18 ноя - РИА Новости. Испания направит Украине 615 миллионов евро на военную помощь и дополнительно выделит почти 202 миллиона евро на проекты по восстановлению страны, заявил во вторник премьер королевства Педро Санчес.
"Испания мобилизует новый пакет военной помощи Украине на сумму 615 миллионов евро", - сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Мадриде.
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Германия направит Украине 40 миллионов евро в преддверии зимы
11 ноября, 23:52
Премьер также сообщил, что Испания выделит 200 миллионов евро через новый финансовый инструмент для восстановления Украины и почти 2 миллиона евро на совместный с ООН проект по восстановлению центрального отопления в городе Самар, рассчитанный на поддержку более 28 тысяч человек.
Санчес подчеркнул, что этот пакет помощи в 817 миллионов евро подтверждает "полную и твёрдую" поддержку Киева.
Зеленский прибыл в Испанию 18 ноября. В 2024 году он уже посещал Мадрид для подписания двустороннего соглашения о безопасности, а годом ранее участвовал в саммите Европейского политического сообщества в Гранаде в период председательства Испании в ЕС.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Площадь Россиу в Лиссабоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Португалия готова направить военных на Украину, заявил экс-аналитик
3 ноября, 07:03
 
В миреУкраинаИспанияПедро СанчесЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала