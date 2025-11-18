Горелкин призвал россиян удалить S.T.A.L.K.E.R

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россиянам следует удалить игры украинской компании GSC Game World*, в том числе S.T.A.L.K.E.R, чтобы избежать проблем, заявил первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Он также предположил, что в ближайшее время российские маркетплейсы перестанут продавать игры этого разработчика.