Горелкин призвал россиян удалить S.T.A.L.K.E.R

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россиянам следует удалить игры украинской компании GSC Game World*, в том числе S.T.A.L.K.E.R, чтобы избежать проблем, заявил первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.
"Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Он также предположил, что в ближайшее время российские маркетплейсы перестанут продавать игры этого разработчика.
Ранее во вторник Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской компании GSC Game World*, которая спонсирует ВСУ и перевела им около 17 миллионов долларов. Ведомство отметило, что на текущий момент компания заинтересована в продолжении финансовой поддержки Украины, а также участвует в формировании образа России как "государства-агрессора", включая распространение дискредитирующих материалов.
* Организация признана нежелательной в России.