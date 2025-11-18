Рейтинг@Mail.ru
20:30 18.11.2025
Горелкин призвал россиян удалить S.T.A.L.K.E.R
Горелкин призвал россиян удалить S.T.A.L.K.E.R
Россиянам следует удалить игры украинской компании GSC Game World*, в том числе S.T.A.L.K.E.R, чтобы избежать проблем, заявил первый зампредседателя ИТ-комитета РИА Новости, 18.11.2025
россия, антон горелкин, вооруженные силы украины, госдума рф
Россия, Антон Горелкин, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Горелкин призвал россиян удалить S.T.A.L.K.E.R

Горелкин призвал удалить игры серии S.T.A.L.K.E.R. во избежание проблем

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россиянам следует удалить игры украинской компании GSC Game World*, в том числе S.T.A.L.K.E.R, чтобы избежать проблем, заявил первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.
"Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Он также предположил, что в ближайшее время российские маркетплейсы перестанут продавать игры этого разработчика.
Ранее во вторник Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской компании GSC Game World*, которая спонсирует ВСУ и перевела им около 17 миллионов долларов. Ведомство отметило, что на текущий момент компания заинтересована в продолжении финансовой поддержки Украины, а также участвует в формировании образа России как "государства-агрессора", включая распространение дискредитирующих материалов.
* Организация признана нежелательной в России.
 
РоссияАнтон ГорелкинВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
