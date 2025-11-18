Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла проект бюджета ФОМС на 2026-2028 годы - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/gosduma-2055718836.html
Госдума приняла проект бюджета ФОМС на 2026-2028 годы
Госдума приняла проект бюджета ФОМС на 2026-2028 годы - РИА Новости, 18.11.2025
Госдума приняла проект бюджета ФОМС на 2026-2028 годы
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:17:00+03:00
2025-11-18T14:17:00+03:00
экономика
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
https://ria.ru/20251118/gosduma-2055713227.html
https://ria.ru/20251118/gosduma-2055717845.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, госдума рф
Экономика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Госдума РФ
Госдума приняла проект бюджета ФОМС на 2026-2028 годы

Госдума приняла во II чтении проект бюджета ФОМС на 2026-2028 годы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Третье чтение запланировано на 20 ноября.
Документ предусматривает, что доходы бюджета фонда в 2026 году составят 4,712 триллиона рублей, в 2027 году - 5,061 триллиона, в 2028 году - 5,419 триллиона; расходы - 4,794 триллиона, 5,141 триллиона и 5,504 триллиона рублей соответственно. Основным источником доходов определены страховые взносы на ОМС, на долю которых в 2026 году приходится 88,7%, в 2027 году - 89%, в 2028 году - 89,3%.
Пленарное заседание Госдумы - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении законопроект о бюджете на 2026-2028 годы
Вчера, 13:59
Таким образом, бюджет фонда на весь трехлетний период сформирован с дефицитом, который в 2026 году составит около 82 миллиардов рублей, в 2027 году - 80 миллиардов, в 2028 году - 85 миллиардов рублей.
Бюджету ФОМС будут предоставляться межбюджетные трансферты: в 2026 году в объеме около 481,356 миллиарда рублей, в 2027 году - 497,967 миллиарда, в 2028 году - 519,88 миллиарда.
Основной статьей расходов бюджета ФОМС является субвенция бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение базовой программы ОМС в регионах. В структуре расходов бюджета ФОМС на долю субвенций приходится более 83%. На 2026 год субвенция предусмотрена в размере 3,992 триллиона рублей, на 2027 год - 4,312 триллиона, на 2028 год - 4,629 триллиона рублей.
По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2026 году составит 9,7%, в 2027 году - 8%, в 2028 году - 7,3%. Начиная с 2026 года размер субвенции определяется с учетом финансового обеспечения реализации базовой программы ОМС в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Соцфонда на 2026 год
Вчера, 14:15
 
ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала