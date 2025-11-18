Рейтинг@Mail.ru
ФСБ опубликовала документы дела об арестованных агентах США в 1953 году - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:33 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/fsb-2055867493.html
ФСБ опубликовала документы дела об арестованных агентах США в 1953 году
ФСБ опубликовала документы дела об арестованных агентах США в 1953 году - РИА Новости, 18.11.2025
ФСБ опубликовала документы дела об арестованных агентах США в 1953 году
ФСБ России опубликовала рассекреченные документы уголовного дела об арестованных в апреле 1953 года советскими органами госбезопасности на территории Украины... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:33:00+03:00
2025-11-18T23:33:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126169_0:42:3493:2007_1920x0_80_0_0_ec15563afd92d4e7d5b74a1423e9c186.jpg
https://ria.ru/20250422/dokumenty-2012630320.html
https://ria.ru/20250620/fsb-2024072046.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126169_381:0:3112:2048_1920x0_80_0_0_2ecbbe83d5e620620db72f511e87c6f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ссср
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, СССР
ФСБ опубликовала документы дела об арестованных агентах США в 1953 году

ФСБ опубликовала документы об арестованных на Украине агентах США в 1953 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ФСБ в Москве
Здание ФСБ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание ФСБ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченные документы уголовного дела об арестованных в апреле 1953 года советскими органами госбезопасности на территории Украины участников группы агентов американской разведки, которые в годы Великой Отечественной войны служили в карательных органах нацистов.
Речь идет о четырех агентах, в годы войны добровольно поступивших на службу гитлеровцам.
Концентрационный лагерь Заксенхаузен - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
ФСБ раскрыла новые факты об опытах нацистов над узниками "Заксенхаузена"
22 апреля, 00:11
Александр Лахно в 1943 году добровольно поступил на службу в карательное подразделение "Зондергруппа Петер", в составе которого принимал активное участие в терроре мирного населения, выявлении коммунистов и партизан в Днепропетровской области. При отступлении немцев бежал в Югославию, где до декабря 1944 года служил рядовым в "Русском охранном корпусе" и участвовал в борьбе с югославскими партизанами. В 1945 году состав "Русского охранного корпуса" был интернирован английскими войсками.
Сергей Горбунов, уроженец Симферополя, бывший моряк, перешел на службу к немцам, в 1942 году вступил в карательное подразделение разведки штаба главнокомандующего морскими силами Германии "Чёрное море", которое "прославилось" зверствами на полуострове Крым в отношении мирного населения и уничтожении военнопленных.
Александр Маков, житель Херсона, после оккупации города немецко-фашистскими захватчиками добровольно поступил на службу к нацистам в качестве связника при одной из воинских частей. Позднее был вывезен в Вену для работ на заводе Siemens. Оказавшись после поражения немецких войск на занятой союзными войсками территории, предатели были направлены в лагерь для перемещенных лиц "Менхегоф" (город Кассель, Западная Германия).
Дмитрий Ремига, уроженец Сталинской области, в годы Великой Отечественной войны вместе с отцом добровольно уехал на работу в Германию, откуда после войны отказался возвращаться в Советский Союз.
Обработкой содержавшихся в лагере занимались выходцы из созданной по инициативе предателя генерала Андрея Власова в 1943 году школы пропагандистов "Русской освободительной армии" при поддержке "Народно-Трудового Союза российских солидаристов" (создано в 1930 году белоэмигрантами в Сербии, далее - НТС), также выступившего в годы Второй мировой войны на стороне нацистской Германии.
После окончания войны члены указанной организации использовались американскими, германскими, французскими и английскими спецслужбами в целях проведения диверсионно-террористических акций и шпионажа в СССР.
Все обвиняемые окончили школу пропагандистов НТС в Бад Гомбурге и школу американской разведки в Бад Висзее, отмечает ФСБ.
В ночь с 25 на 26 апреля 1953 года Лахно, Маков, Горбунов и Ремига были нелегально заброшены в СССР с заданиями шпионского и диверсионно-террористического характера. 22 мая 1953 года приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР Лахно, Маков, Горбунов и Ремига были признаны виновными в подготовке диверсий и террористических актов и приговорены к высшей мере наказания - расстрелу.
В сентябре 2002 года решением Генеральной прокуратуры РФ в реабилитации указанных лиц было отказано.
Здание ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
ФСБ раскрыла документы о зверских убийствах гитлеровцами советских пленных
20 июня, 01:10
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала