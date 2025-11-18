ФСБ опубликовала документы дела об арестованных агентах США в 1953 году

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ФСБ России опубликовала рассекреченные документы уголовного дела об арестованных в апреле 1953 года советскими органами госбезопасности на территории Украины участников группы агентов американской разведки, которые в годы Великой Отечественной войны служили в карательных органах нацистов.

Речь идет о четырех агентах, в годы войны добровольно поступивших на службу гитлеровцам.

Александр Лахно в 1943 году добровольно поступил на службу в карательное подразделение "Зондергруппа Петер", в составе которого принимал активное участие в терроре мирного населения, выявлении коммунистов и партизан в Днепропетровской области . При отступлении немцев бежал в Югославию , где до декабря 1944 года служил рядовым в "Русском охранном корпусе" и участвовал в борьбе с югославскими партизанами. В 1945 году состав "Русского охранного корпуса" был интернирован английскими войсками.

Сергей Горбунов , уроженец Симферополя , бывший моряк, перешел на службу к немцам, в 1942 году вступил в карательное подразделение разведки штаба главнокомандующего морскими силами Германии "Чёрное море", которое "прославилось" зверствами на полуострове Крым в отношении мирного населения и уничтожении военнопленных.

Александр Маков, житель Херсона , после оккупации города немецко-фашистскими захватчиками добровольно поступил на службу к нацистам в качестве связника при одной из воинских частей. Позднее был вывезен в Вену для работ на заводе Siemens . Оказавшись после поражения немецких войск на занятой союзными войсками территории, предатели были направлены в лагерь для перемещенных лиц "Менхегоф" (город Кассель, Западная Германия).

Дмитрий Ремига, уроженец Сталинской области, в годы Великой Отечественной войны вместе с отцом добровольно уехал на работу в Германию, откуда после войны отказался возвращаться в Советский Союз.

Обработкой содержавшихся в лагере занимались выходцы из созданной по инициативе предателя генерала Андрея Власова в 1943 году школы пропагандистов "Русской освободительной армии" при поддержке "Народно-Трудового Союза российских солидаристов" (создано в 1930 году белоэмигрантами в Сербии , далее - НТС), также выступившего в годы Второй мировой войны на стороне нацистской Германии.

После окончания войны члены указанной организации использовались американскими, германскими, французскими и английскими спецслужбами в целях проведения диверсионно-террористических акций и шпионажа в СССР

Все обвиняемые окончили школу пропагандистов НТС в Бад Гомбурге и школу американской разведки в Бад Висзее, отмечает ФСБ

В ночь с 25 на 26 апреля 1953 года Лахно, Маков, Горбунов и Ремига были нелегально заброшены в СССР с заданиями шпионского и диверсионно-террористического характера. 22 мая 1953 года приговором Военной коллегии Верховного Суда СССР Лахно, Маков, Горбунов и Ремига были признаны виновными в подготовке диверсий и террористических актов и приговорены к высшей мере наказания - расстрелу.