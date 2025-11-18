Рейтинг@Mail.ru
Во Франции рассказали об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине - РИА Новости, 18.11.2025
04:49 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/frantsiya-2055612373.html
Во Франции рассказали об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине
Во Франции рассказали об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине - РИА Новости, 18.11.2025
Во Франции рассказали об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине
Новое письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины вызвало истерику в Бельгии, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T04:49:00+03:00
2025-11-18T04:49:00+03:00
в мире
бельгия
франция
украина
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
виктор орбан
еврокомиссия
в мире, бельгия, франция, украина, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, виктор орбан, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Бельгия, Франция, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Виктор Орбан, Еврокомиссия, Евросоюз
Во Франции рассказали об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине

Филиппо: письмо фон дер Ляйен о финансировании Киева вызвало истерику в Бельгии

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции в штаб-квартире ЕС в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Новое письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины вызвало истерику в Бельгии, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Итак, мы видим, что дела идут плохо у (Премьер-министра Бельгии Барта. — Прим. Ред.) де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования активов. А теперь их поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого", — сказал он.
По словам политика, речь идет о незаконной мере, которая может стать опасным прецедентом и приведет не только Бельгию, но и Францию к войне с Россией.
"Мы, как патриоты, должны бороться, чтобы Франция вышла из этого дела", — добавил Филиппо.
Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за просьбы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансирование киевского режима в разгар коррупционного скандала.
Ранее издание Reuters сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила лидерам стран Евросоюза письмо с вариантами финансирования Украины, призвав их срочно принять решение.
В публикации указали три возможных варианта финансирования, предложенных главой ЕК: помощь, предоставляемая в виде грантов от государств-членов, кредит, который может быть профинансирован за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
В миреБельгияФранцияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоВиктор ОрбанЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
