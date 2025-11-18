Во Франции рассказали об истерике в Брюсселе из-за инициативе по Украине

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Новое письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины вызвало истерику в Бельгии, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Итак, мы видим, что дела идут плохо у (Премьер-министра Бельгии Барта. — Прим. Ред.) де Вевера и других европейских ястребов по поводу использования активов. А теперь их поставят к стенке. Вот увидите, как повысит голос премьер-министр Бельгии, который уже весь на взводе из-за этого", — сказал он.
"Мы, как патриоты, должны бороться, чтобы Франция вышла из этого дела", — добавил Филиппо.
Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за просьбы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен увеличить финансирование киевского режима в разгар коррупционного скандала.
Ранее издание Reuters сообщило, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила лидерам стран Евросоюза письмо с вариантами финансирования Украины, призвав их срочно принять решение.
В публикации указали три возможных варианта финансирования, предложенных главой ЕК: помощь, предоставляемая в виде грантов от государств-членов, кредит, который может быть профинансирован за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, или кредит, обеспеченный замороженными российскими активами.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи о выплате неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности.
Сийярто раскритиковал желание Брюсселя втянуть Украину в ЕС
15 ноября, 17:37