Люди не узнают правды с раскрытием файлов Эпштейна, заявил Дотком - РИА Новости, 18.11.2025
01:35 18.11.2025
Люди не узнают правды с раскрытием файлов Эпштейна, заявил Дотком
Люди не узнают правды с раскрытием файлов Эпштейна, заявил Дотком
в мире
сша
нью-йорк (город)
кентукки
джеффри эпштейн
дональд трамп
ким дотком (шмитц)
megaupload
сша
нью-йорк (город)
кентукки
в мире, сша, нью-йорк (город), кентукки, джеффри эпштейн, дональд трамп, ким дотком (шмитц), megaupload
В мире, США, Нью-Йорк (город), Кентукки, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Ким Дотком (Шмитц), Megaupload
Люди не узнают правды с раскрытием файлов Эпштейна, заявил Дотком

Ким Дотком: люди не узнают правды с раскрытием файлов Эпштейна

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Люди не узнают всей правды после публикации материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, поскольку президент США Дональд Трамп засекретит все сведения, которые хочет скрыть, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
"Опубликованы будут только рассекреченные документы по делу Эпштейна. Трамп и его агентства засекретят всё, что он хочет скрыть. Вы всё равно не узнаете правду. Даже с этой новой законодательной инициативой о прозрачности от Томаса Масси. (Публикация - ред.) должна включать в себя секретные документы", - написал Дотком в соцсети Х.
Палата представителей США во вторник, как ожидается, проголосует по вопросу публикации материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, против чего ранее выступал американский президент Дональд Трамп, решивший в последний момент изменить собственное мнение.
Предстоящее голосование в палате представителей стало следствием растущего давления внутри Капитолия не только со стороны демократов, но и группы республиканцев, включая бывшую соратницу Трампа Марджори Тейлор Грин и законодателя от штата Кентукки Томаса Масси. Законодатели смогли воспользоваться так называемой петицией о высвобождении, которая позволила вынести документ на голосование в обход позиции спикера палаты Майка Джонсона.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания республиканца рассекретить файлы.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
В миреСШАНью-Йорк (город)КентуккиДжеффри ЭпштейнДональд ТрампКим Дотком (Шмитц)Megaupload
 
 
