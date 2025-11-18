Люди не узнают правды с раскрытием файлов Эпштейна, заявил Дотком

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Люди не узнают всей правды после публикации материалов дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, поскольку президент США Дональд Трамп засекретит все сведения, которые хочет скрыть, считает основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.