В Дагестане машина столкнулась с лошадью, водитель погиб

"Местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ 21101", совершил наезд на лошадь, выбежавшую на дорогу. В результате ДТП 40-летний водитель автомобиля от полученных тяжких травм скончался на месте происшествия. Двое пассажиров, жители Буйнакского района в возрасте 31 и 35 лет, госпитализированы", – говорится в сообщении.