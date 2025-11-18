Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане машина столкнулась с лошадью, водитель погиб
11:16 18.11.2025
В Дагестане машина столкнулась с лошадью, водитель погиб
Выбежавшая на дорогу лошадь спровоцировала ДТП в Дагестане, в котором один человек погиб и двое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 18.11.2025
республика дагестан, буйнакский район, происшествия
Республика Дагестан, Буйнакский район, Происшествия
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 18 ноя - РИА Новости. Выбежавшая на дорогу лошадь спровоцировала ДТП в Дагестане, в котором один человек погиб и двое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД республики.
Авария произошла в ночь на вторник на автодороге "Буйнакск – Кизилюрт" в Буйнакском районе Дагестана.
"Местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ 21101", совершил наезд на лошадь, выбежавшую на дорогу. В результате ДТП 40-летний водитель автомобиля от полученных тяжких травм скончался на месте происшествия. Двое пассажиров, жители Буйнакского района в возрасте 31 и 35 лет, госпитализированы", – говорится в сообщении.
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Петропавловске-Камчатском автобус попал в ДТП
Республика ДагестанБуйнакский районПроисшествия
 
 
