В Дагестане машина столкнулась с лошадью, водитель погиб
В Дагестане машина столкнулась с лошадью, водитель погиб - РИА Новости, 18.11.2025
В Дагестане машина столкнулась с лошадью, водитель погиб
Выбежавшая на дорогу лошадь спровоцировала ДТП в Дагестане, в котором один человек погиб и двое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 18.11.2025
Новости
ru-RU
