Пользователи X сообщили о сбое в работе соцсети
Пользователи соцсети X из ряда стран сообщают о сбое в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:06:00+03:00
в мире, twitter, илон маск
