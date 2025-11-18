В Дагестане двух девушек оштрафовали за варку кофе над Вечным огнем

МАХАЧКАЛА, 18 ноя - РИА Новости. Суд добавил двум девушкам, которые были осуждены условно за варку кофе над Вечным огнем, штрафы по 2 миллиона рублей каждой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
В мае Верховный суд Дагестана приговорил двух жительниц Махачкалы 1995 и 1986 годов рождения, которые 3 июня 2023 года у памятника Воину-освободителю в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале варили над пламенем Вечного огня кофе в турках, к году лишения свободы условно. Отмечалось, что девушки осознали свою вину и в качестве реабилитации за свое поведение возложили цветы перед монументом Воину-освободителю, встречались с ветеранами, посещали детский дом.
"Верховный суд республики Дагестан с участием государственного обвинителя прокуратуры региона вынес приговор в отношении двух местных жительниц. Они признаны виновными по части 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично)… Осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей каждой", – говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре региона, новый приговор вынесен апелляционным определением, при этом предыдущее наказание в виде условного лишения свободы сохранено.