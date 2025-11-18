https://ria.ru/20251118/bashkirija-2055655750.html
Агент Киева, готовивший теракт в Москве, проходил по делу об убийстве
Агент Киева, готовивший теракт в Москве, проходил по делу об убийстве - РИА Новости, 18.11.2025
Агент Киева, готовивший теракт в Москве, проходил по делу об убийстве
Завербованный Киевом для совершения теракта на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов проходил по уголовному делу об убийстве в 2016 году бизнесмена РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T10:33:00+03:00
2025-11-18T10:33:00+03:00
2025-11-18T10:33:00+03:00
россия
киев
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054915198_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4973d3282ce1681bfc14821f6c17b56.jpg
https://ria.ru/20251118/pokushenie-2055602013.html
https://ria.ru/20251117/podozrevaemyy-2055481082.html
россия
киев
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054915198_59:0:1499:1080_1920x0_80_0_0_0369e115e754c445d4ea8680f885c468.jpg
Задержание агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство российского чиновника
ФСБ показала кадры задержания агентов Киева, готовивших по заданию украинских спецслужб убийство одного из высших должностных лиц России.
2025-11-18T10:33
true
PT6M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Киев, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Агент Киева, готовивший теракт в Москве, проходил по делу об убийстве
Готовивший теракт на кладбище в Москве проходил по делу об убийстве в Башкирии
УФА, 18 ноя – РИА Новости. Завербованный Киевом для совершения теракта на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов проходил по уголовному делу об убийстве в 2016 году бизнесмена в Башкирии, следует из документов Верховного суда республики.
Верховный суд Башкирии в 2019 году приговорил к различным срокам лишения свободы четверых человек за организацию убийства в 2016 году бизнесмена Марата Купцова. Судом установлено, что заказчиком была его бывшая невестка Ирина Купцова, нанявшая киллеров через организатора преступления.
Издание "Коммерсант" сообщало, что план убийства башкирского предпринимателя организовал знакомый Купцовой Джалолиддин Шамсов.
"Реализуя свой преступный умысел, Купцова И.М. обратилась к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, именуемому в дальнейшем Ш., с которым у нее сложились близкие отношения, с предложением совместно с ней организовать совершение в городе Октябрьский Республики Башкортостан
убийства потерпевшего, на что Ш., желая помочь Купцовой И.М., ответил согласием", - следует из материалов Верховного суда Башкирии.
Согласно документу, мужчина разработал план убийства бизнесмена: определил необходимое количество лиц и привлек их для совершения убийства, распределил между ними роли, определил способы связи между участниками, контролировал процесс подготовки и совершения преступления.
ФСБ РФ
14 ноября сообщила о предотвращении теракта, который спецслужбы Украины
планировали против одного из высших должностных лиц РФ при посещении им могилы родственников на Троекуровском кладбище. Для этого Киев
завербовал нелегального мигранта из Центральной Азии
, двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого в России за совершение убийства и незаконный оборот оружия.
В МВД Таджикистана
РИА Новости сообщали, что Джалолиддин Шамсов, 1979 года рождения, разыскиваемый в РФ, является гражданином страны. Шамсов прописан в районном центре Яван, в 45 километрах южнее Душанбе
, в кишлаке Озоди, но сведений, проживает ли он по месту прописки, МВД пока не располагает, ведется проверка.