Агент Киева, готовивший теракт в Москве, проходил по делу об убийстве

УФА, 18 ноя – РИА Новости. Завербованный Киевом для совершения теракта на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов проходил по уголовному делу об убийстве в 2016 году бизнесмена в Башкирии, следует из документов Верховного суда республики.

Верховный суд Башкирии в 2019 году приговорил к различным срокам лишения свободы четверых человек за организацию убийства в 2016 году бизнесмена Марата Купцова. Судом установлено, что заказчиком была его бывшая невестка Ирина Купцова, нанявшая киллеров через организатора преступления.

Издание "Коммерсант" сообщало, что план убийства башкирского предпринимателя организовал знакомый Купцовой Джалолиддин Шамсов.

"Реализуя свой преступный умысел, Купцова И.М. обратилась к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, именуемому в дальнейшем Ш., с которым у нее сложились близкие отношения, с предложением совместно с ней организовать совершение в городе Октябрьский Республики Башкортостан убийства потерпевшего, на что Ш., желая помочь Купцовой И.М., ответил согласием", - следует из материалов Верховного суда Башкирии.

Согласно документу, мужчина разработал план убийства бизнесмена: определил необходимое количество лиц и привлек их для совершения убийства, распределил между ними роли, определил способы связи между участниками, контролировал процесс подготовки и совершения преступления.

ФСБ РФ 14 ноября сообщила о предотвращении теракта, который спецслужбы Украины планировали против одного из высших должностных лиц РФ при посещении им могилы родственников на Троекуровском кладбище. Для этого Киев завербовал нелегального мигранта из Центральной Азии , двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ и проживающего в Киеве Джалолиддина Шамсова, разыскиваемого в России за совершение убийства и незаконный оборот оружия.