Таинственные лучи из "корабля пришельцев" 3I/ATLAS: новые аномалии и теории

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает подкидывать все новые и новые загадки, оставаясь в центре внимания научного сообщества. Профессор Гарвардского университета Ави Леб вновь утверждает, что это может быть инопланетная технология, — и вот какие аргументы он приводит.

Требует объяснения

Гарвардский астрофизик Ави Леб заявил, что ключевые аномалии, связанные с межзвездным объектом 3I/ATLAS, до сих пор не объяснены. Этим он возразил исполняющему обязанности администратора NASA Шона Даффи, считающему, что объект — просто комета

© AP Photo / Rod Lamkey Шон Даффи © AP Photo / Rod Lamkey Шон Даффи

Леб подчеркнул, что, несмотря на мнение экспертов, научный метод требует неопровержимых доказательств, а не просто ссылок на авторитеты.

"Основой науки является смирение, позволяющее учиться, а не высокомерие от обладания экспертными знаниями. Бессмысленно утверждать, что вы должны во что-то верить лишь на том основании, что так говорят эксперты. Гораздо логичнее заявить: "Вот доказательства, которые вне всяких разумных сомнений доказывают, что это комета, по той или иной причине", — сказал профессор.

© Thomas Lehmann and Marshall Eubanks Изображения 3I/ATLAS, полученные 14 октября 2025 года спутниковой группировкой PUNCH © Thomas Lehmann and Marshall Eubanks Изображения 3I/ATLAS, полученные 14 октября 2025 года спутниковой группировкой PUNCH

Леб утверждает, что 3I/ATLAS продолжает демонстрировать поведение, которое сложно объяснить для естественного объекта.

Таинственные лучи межзвездного гостя

Также ученый обратил внимание на очередную аномалию межзвездного гостя. Астрономы зафиксировали лучи, исходящие из 3I/ATLAS. По мнению Леба, их природа достоверно не известна.

© Фото : BAA/Frank Niebling and Michael Buechner 3I/ATLAS, 9 ноября 2025 © Фото : BAA/Frank Niebling and Michael Buechner 3I/ATLAS, 9 ноября 2025

"Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном Фрэнком Ниблингом и Майклом Бюхнером 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояние более миллиона километров", — написал он.

Вместе с тем Леб считает, что наиболее правдоподобное объяснение такое: лучи сохраняют вектор "из-за работы двигателей". И это может косвенно указывать на внеземное происхождение 3I/ATLAS.

Ученый резюмировал: в любом случае полученные новые данные дополняют перечень аномалий, который на данный момент включает 12 загадок, связанных с 3I/ATLAS.

Сложная структура кометных хвостов

Впрочем, большинство ученых не согласны с мнением профессора из Гарварда и настаивают на естественном происхождении объекта.

Например, астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев подчеркнул, что "лучи" — это сложная структура кометных хвостов.

© NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI) Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл" © NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI) Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл"

"Визуальные данные показали наличие двух различных хвостов у 3I/ATLAS: дымчатого и антихвоста из пылевых частиц. Но более ранние снимки выявили сложную структуру хвоста, состоящую из четырех-пяти струйных образований. Отмечается сходство хвостов 3I/ATLAS с хвостом кометы C/2016 R2, характеризующейся высоким содержанием угарного газа и азота и низким содержанием пыли", — пояснил эксперт "Аргументам и Фактам".

Опровергает он и тезис Леба о том, что причиной, заставившей задуматься об искусственности объекта, стала его нерушимая целостность после прохождения вблизи Солнца.

© Фото : NASA/SDO Изображение активных областей на Солнце © Фото : NASA/SDO Изображение активных областей на Солнце

"Стойкость кометы 3I/ATLAS к тепловому воздействию Солнца может быть обусловлена некоторыми факторами, связанными с составом и структурой ее ядра", — говорит специалист.

Объект ждет неминуемая гибель

Однако ученый считает, что, несмотря на всю "стойкость", у межзвездного гостя нет вечного будущего и рано или поздно его долгое путешествие по космическому пространству завершится. Александр Киселев выразил мнение, что 3I/ATLAS, вероятнее всего, столкнется с другим космическим телом, в результате чего будет уничтожен.

© Depositphotos.com / innovari Лобовое столкновение двух небесных тел © Depositphotos.com / innovari Лобовое столкновение двух небесных тел

"В конечном счете комета разрушится, покинув Солнечную систему. Каждое приближение к Солнцу или взаимодействие с солнечным ветром приводит к потере летучих веществ. Со временем, после множества таких циклов, запасы кометы могут закончиться, что приведет к превращению кометы в неактивный, подобный астероиду объект. Самым вероятным сценарием уничтожения кометы является столкновение ее с другим космическим телом", — подчеркнул Киселев.