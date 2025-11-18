Таинственные лучи из "корабля пришельцев" 3I/ATLAS: новые аномалии и теории

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает подкидывать все новые и новые загадки, оставаясь в центре внимания научного сообщества. Профессор Гарвардского университета Ави Леб вновь утверждает, что это может быть инопланетная технология, — и вот какие аргументы он приводит.
Требует объяснения
Гарвардский астрофизик Ави Леб заявил, что ключевые аномалии, связанные с межзвездным объектом 3I/ATLAS, до сих пор не объяснены. Этим он возразил исполняющему обязанности администратора NASA Шона Даффи, считающему, что объект — просто комета.
Шон Даффи
Леб подчеркнул, что, несмотря на мнение экспертов, научный метод требует неопровержимых доказательств, а не просто ссылок на авторитеты.
"Основой науки является смирение, позволяющее учиться, а не высокомерие от обладания экспертными знаниями. Бессмысленно утверждать, что вы должны во что-то верить лишь на том основании, что так говорят эксперты. Гораздо логичнее заявить: "Вот доказательства, которые вне всяких разумных сомнений доказывают, что это комета, по той или иной причине", — сказал профессор.
Изображения 3I/ATLAS, полученные 14 октября 2025 года спутниковой группировкой PUNCH
Леб утверждает, что 3I/ATLAS продолжает демонстрировать поведение, которое сложно объяснить для естественного объекта.
Таинственные лучи межзвездного гостя
Также ученый обратил внимание на очередную аномалию межзвездного гостя. Астрономы зафиксировали лучи, исходящие из 3I/ATLAS. По мнению Леба, их природа достоверно не известна.
3I/ATLAS, 9 ноября 2025
"Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном Фрэнком Ниблингом и Майклом Бюхнером 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояние более миллиона километров", — написал он.
Вместе с тем Леб считает, что наиболее правдоподобное объяснение такое: лучи сохраняют вектор "из-за работы двигателей". И это может косвенно указывать на внеземное происхождение 3I/ATLAS.
Ученый резюмировал: в любом случае полученные новые данные дополняют перечень аномалий, который на данный момент включает 12 загадок, связанных с 3I/ATLAS.
Сложная структура кометных хвостов
Впрочем, большинство ученых не согласны с мнением профессора из Гарварда и настаивают на естественном происхождении объекта.
Например, астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев подчеркнул, что "лучи" — это сложная структура кометных хвостов.
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл"
"Визуальные данные показали наличие двух различных хвостов у 3I/ATLAS: дымчатого и антихвоста из пылевых частиц. Но более ранние снимки выявили сложную структуру хвоста, состоящую из четырех-пяти струйных образований. Отмечается сходство хвостов 3I/ATLAS с хвостом кометы C/2016 R2, характеризующейся высоким содержанием угарного газа и азота и низким содержанием пыли", — пояснил эксперт "Аргументам и Фактам".
Опровергает он и тезис Леба о том, что причиной, заставившей задуматься об искусственности объекта, стала его нерушимая целостность после прохождения вблизи Солнца.
Изображение активных областей на Солнце
"Стойкость кометы 3I/ATLAS к тепловому воздействию Солнца может быть обусловлена некоторыми факторами, связанными с составом и структурой ее ядра", — говорит специалист.
Объект ждет неминуемая гибель
Однако ученый считает, что, несмотря на всю "стойкость", у межзвездного гостя нет вечного будущего и рано или поздно его долгое путешествие по космическому пространству завершится. Александр Киселев выразил мнение, что 3I/ATLAS, вероятнее всего, столкнется с другим космическим телом, в результате чего будет уничтожен.
Лобовое столкновение двух небесных тел
"В конечном счете комета разрушится, покинув Солнечную систему. Каждое приближение к Солнцу или взаимодействие с солнечным ветром приводит к потере летучих веществ. Со временем, после множества таких циклов, запасы кометы могут закончиться, что приведет к превращению кометы в неактивный, подобный астероиду объект. Самым вероятным сценарием уничтожения кометы является столкновение ее с другим космическим телом", — подчеркнул Киселев.
Так или иначе, 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS достигнет минимального расстояния до Земли — примерно 267 миллионов километров. Возможно, к тому времени в спорах о природе межзвездного объекта уже будет поставлена жирная точка.