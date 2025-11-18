Рейтинг@Mail.ru
Таинственные лучи из "корабля пришельцев" 3I/ATLAS: новые аномалии и теории - РИА Новости, 18.11.2025
16:36 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/anomalii-2055539456.html
Таинственные лучи из "корабля пришельцев" 3I/ATLAS: новые аномалии и теории
Таинственные лучи из "корабля пришельцев" 3I/ATLAS: новые аномалии и теории - РИА Новости, 18.11.2025
Таинственные лучи из "корабля пришельцев" 3I/ATLAS: новые аномалии и теории
Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает подкидывать все новые и новые загадки, оставаясь в центре внимания научного сообщества. Профессор Гарвардского... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:36:00+03:00
2025-11-18T16:36:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2051000069_0:84:771:518_1920x0_80_0_0_e9873f5875dce8b26bc96dd12fb3c1e5.png
Таинственные лучи из "корабля пришельцев" 3I/ATLAS: новые аномалии и теории

© International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the ScientistImage Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the ScientistImage Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), M. Zamani (NSF NOIRLab)
Глубокое изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS, полученное спектрографом Джемини в Чили
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжает подкидывать все новые и новые загадки, оставаясь в центре внимания научного сообщества. Профессор Гарвардского университета Ави Леб вновь утверждает, что это может быть инопланетная технология, — и вот какие аргументы он приводит.

Требует объяснения

Гарвардский астрофизик Ави Леб заявил, что ключевые аномалии, связанные с межзвездным объектом 3I/ATLAS, до сих пор не объяснены. Этим он возразил исполняющему обязанности администратора NASA Шона Даффи, считающему, что объект — просто комета.
© AP Photo / Rod LamkeyШон Даффи
Шон Даффи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Rod Lamkey
Шон Даффи
Леб подчеркнул, что, несмотря на мнение экспертов, научный метод требует неопровержимых доказательств, а не просто ссылок на авторитеты.
"Основой науки является смирение, позволяющее учиться, а не высокомерие от обладания экспертными знаниями. Бессмысленно утверждать, что вы должны во что-то верить лишь на том основании, что так говорят эксперты. Гораздо логичнее заявить: "Вот доказательства, которые вне всяких разумных сомнений доказывают, что это комета, по той или иной причине", — сказал профессор.
© Thomas Lehmann and Marshall EubanksИзображения 3I/ATLAS, полученные 14 октября 2025 года спутниковой группировкой PUNCH
Изображения 3I/ATLAS, полученные 14 октября 2025 года спутниковой группировкой PUNCH - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Thomas Lehmann and Marshall Eubanks
Изображения 3I/ATLAS, полученные 14 октября 2025 года спутниковой группировкой PUNCH
Леб утверждает, что 3I/ATLAS продолжает демонстрировать поведение, которое сложно объяснить для естественного объекта.

Таинственные лучи межзвездного гостя

Также ученый обратил внимание на очередную аномалию межзвездного гостя. Астрономы зафиксировали лучи, исходящие из 3I/ATLAS. По мнению Леба, их природа достоверно не известна.
© Фото : BAA/Frank Niebling and Michael Buechner3I/ATLAS, 9 ноября 2025
3I/ATLAS, 9 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : BAA/Frank Niebling and Michael Buechner
3I/ATLAS, 9 ноября 2025
"Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном Фрэнком Ниблингом и Майклом Бюхнером 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояние более миллиона километров", — написал он.
Вместе с тем Леб считает, что наиболее правдоподобное объяснение такое: лучи сохраняют вектор "из-за работы двигателей". И это может косвенно указывать на внеземное происхождение 3I/ATLAS.
Ученый резюмировал: в любом случае полученные новые данные дополняют перечень аномалий, который на данный момент включает 12 загадок, связанных с 3I/ATLAS.

Сложная структура кометных хвостов

Впрочем, большинство ученых не согласны с мнением профессора из Гарварда и настаивают на естественном происхождении объекта.
Например, астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев подчеркнул, что "лучи" — это сложная структура кометных хвостов.
© NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI)Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл"
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом Хаббл - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© NASA/ESA/David Jewitt /Joseph DePasquale (STScI)
Снимок кометы 3I/ATLAS, сделанный телескопом "Хаббл"
"Визуальные данные показали наличие двух различных хвостов у 3I/ATLAS: дымчатого и антихвоста из пылевых частиц. Но более ранние снимки выявили сложную структуру хвоста, состоящую из четырех-пяти струйных образований. Отмечается сходство хвостов 3I/ATLAS с хвостом кометы C/2016 R2, характеризующейся высоким содержанием угарного газа и азота и низким содержанием пыли", — пояснил эксперт "Аргументам и Фактам".
Опровергает он и тезис Леба о том, что причиной, заставившей задуматься об искусственности объекта, стала его нерушимая целостность после прохождения вблизи Солнца.
© Фото : NASA/SDOИзображение активных областей на Солнце
Изображение активных областей на Солнце - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : NASA/SDO
Изображение активных областей на Солнце
"Стойкость кометы 3I/ATLAS к тепловому воздействию Солнца может быть обусловлена некоторыми факторами, связанными с составом и структурой ее ядра", — говорит специалист.

Объект ждет неминуемая гибель

Однако ученый считает, что, несмотря на всю "стойкость", у межзвездного гостя нет вечного будущего и рано или поздно его долгое путешествие по космическому пространству завершится. Александр Киселев выразил мнение, что 3I/ATLAS, вероятнее всего, столкнется с другим космическим телом, в результате чего будет уничтожен.
© Depositphotos.com / innovariЛобовое столкновение двух небесных тел
Лобовое столкновение Земли и Тейи - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Depositphotos.com / innovari
Лобовое столкновение двух небесных тел
"В конечном счете комета разрушится, покинув Солнечную систему. Каждое приближение к Солнцу или взаимодействие с солнечным ветром приводит к потере летучих веществ. Со временем, после множества таких циклов, запасы кометы могут закончиться, что приведет к превращению кометы в неактивный, подобный астероиду объект. Самым вероятным сценарием уничтожения кометы является столкновение ее с другим космическим телом", — подчеркнул Киселев.
Так или иначе, 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS достигнет минимального расстояния до Земли — примерно 267 миллионов километров. Возможно, к тому времени в спорах о природе межзвездного объекта уже будет поставлена жирная точка.
 
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
© 2025 МИА «Россия сегодня»
