"Инопланетный корабль" удивил ученых загадочными лучами

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Астрономы зафиксировали лучи, исходящие из межзвездного объекта 3I/ATLAS, их природа достоверно не известна, об этом в своем блоге заявил ученый из Гарвардского университета Ави Леб.
"Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном Ф. Ниблингом и М. Бюхнером 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояние более миллиона километров", — написал он.
По его словам, вероятность того, что оттоки газа замедляли вращение объекта, маловероятна, поскольку асимметрия газовыделения обычно усиливает вращение, а не наоборот.
Как считает ученый, наблюдаемые особенности могут представлять собой испаренный след фрагментов, выброшенных из основного ядра.
По словам Леба, более вероятное предположение заключается в том, что лучи сохраняют свою направленность, поскольку они создаются двигателями, сохраняющими глобальную ориентацию для целей навигации, что косвенно может намекать на искусственное происхождение 3I/ATLAS.
"В любом случае, снимки после перигелия добавляют новую аномалию в список, который к настоящему времени включает в себя 12 загадок, касающихся 3I/ATLAS", — подытоживает астроном.
Ранее Леб предположил, что недавний необычный маневр космического гостя мог быть связан с выбросом огромного газового шлейфа, что повлекло бы за собой потерю половину его массы.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В августе ученый рассказал, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.